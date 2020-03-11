Адвокат потерпілих у справі МН17: Путін дав дозвіл на використання "Бука"

Установка ЗРК "Бук", яка ймовірно збила літак рейсу МН17, не могла покинути територію РФ, дозвіл дав саме президент РФ Володимир Путін. Про це заявив Джері Скіннер, адвокат родичів загиблих в катастрофі Boeing 777 над Донбасом в 2014 році, пише DW.

Зазначимо, Скіннер подав позов до ЄСПЛ проти РФ і Путіна від імені 40 сімей родичів, вони вимагають 330 млн доларів.

"Мабуть ми почуємо прізвище наближених до Путіна радників, які підтримували тісні зв'язки з діючими особами на Сході України. Думаю, ми почуємо і про пана Путіна. Не думаю, що ми дізнаємося багато", - заявив він.

РБК-Україна писало, що 9 березня в Нідерландах почалися судові слухання у справі МН17.

Українська прокуратура впевнена, що в ході судового процесу у справі про катастрофу MH17 на Донбасі з'являться нові підозрювані. Зараз підозрюваними у справі проходять Сергій Дубінський, Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що спочатку не довіряли результатам проведеного без російської участі розслідування по справі збиття літака рейсу МН17.