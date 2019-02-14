Адвокат спростував інформацію про вручені активістам підозри за спробу штурму відділку

Раніше про вручення підозри 4 активістам повідомив глава Нацполіції Князєв

Ни одному из участников так называемого "штурма" Подольского райотдела полиции в Киеве не было сообщено о подозрении. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат потерпевших Виктор Мороз.

По его словам, адвокаты готовят очередные обращения в ГБР.

"Нет, никому не вручили. Это уже второй прокол от полицейских. Вчера к одному из них приходил милиционер, есть видео у меня на странице, но подозрение не вручил и, даже, не пригласил понятых, чтобы хоть оформить отказ. По 3-м другим - вообще не открыли. То есть, одному не вручено, но суть в другом - штурм - ст. 341 УК Украины, а "вручают" по ст. 342 УК Украины - сопротивление законным действиям правоохранителям. Готовим очередное обращение в ГБР", - сообщил адвокат.

Отметим, глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook ранее сообщил о вручение подозрений. По его словам, о подозрении было сообщено 4 лицам.

Напомним, Печерский райсуд Киева устранил оперуполномоченного Василия Мельникова, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов, от выполнения служебных обязанностей. Срок отстранения будет считаться с 11 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, Печерский райсуд Киева избрал Мельникову меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 115 тыс. 200 гривен.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышение полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.