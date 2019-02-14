Поліція оголосила підозру чотирьом особам за спробу штурму відділку

Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Підозру оголошено за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу

Чотирьом особам оголошено підозру за спробу прорватися в управління Національної поліції Подільського району Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Нацполіції Сергія Князєва, опубліковане в Facebook.

Повідомляється, що підозру оголошено по ч. ст 2. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу при виконанні ним службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

"Слідство по іншим присутнім там радикально налаштованим молодикам триває. Усі їхні вчинки отримають оцінку выдповыдно до букви закону", - написав Князєв.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва усунув оперуповноваженого Василя Мельникова, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів, від виконання службових обов'язків. Термін відсторонення буде рахуватися з 11 лютого. Як писало РБК-Україна раніше, Печерський райсуд Києва обрав Мельникову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави в сумі 115 тис. 200 гривень.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

Як раніше писало РБК-Украина, правоохоронці затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським райвідділом поліції після затримання учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі.