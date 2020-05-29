Адвокат спростував інформацію про підробку документів у справі про 250 млн доларів Суркісів

Звернення АТ КБ "Приватбанк" із заявою в Державну виконавчу службу про підробку документів у справі про депозити на 250 млн доларів сім'ї Суркісів не відповідає дійсності та є відвертою фальсифікацією фактів.

Про це заявив адвокат, який представляє інтереси цих компаній, Віктор Борух, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 28 травня на сайті "Приватбанку" повідомлялось, що ніби-то підписи від імені директорів компаній-засновників компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявах про відкриття виконавчих проваджень по примусовому виконанню ухвали про забезпечення позову Печерського районного суду міста Києва були виконані іншими особами.

Своєю чергою, адвокат спростовує цю інформацію, додаючи, що документально зафіксовано, як Антрі Лампру, Катерина Леоніду, Елені Кореліду, Андреас Софоклеус підписували заяви про відкриття виконавчих проваджень від імені цих компаній.

"На додаток, такі заяви передавались мені як офіційному представнику компаній. Надалі на підставі виданих компаніями на моє ім’я апостильованих довіреностей я подав заяви про відкриття виконавчих проваджень до Печерського РВДВС у м. Києві", - додає адвокат.

Борух також наголошує, що експерт, який нібито склав ці висновки експертизи, на котрі посилається АТ КБ "Приватбанк", насправді не має відповідного свідоцтва (воно визнане недійсним), що документально засвідчено в реєстрі атестованих судових експертів.

"Усе вищесказане є безапеляційним підтвердженням того, що твердження про нібито підроблені підписи на заявах, поданих від компаній Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP до Печерського РВДВС у м. Києві, є відвертою фальсифікацією фактів", - додає адвокат.

Борух переконаний, ця справа давно вийшла за межі юридичної площини - і перейшла в площину політичну.

"Наразі в публічній сфері керівництвом АТ КБ "Приватбанк" ведеться неприхована інформаційна війна проти його опонентів, які в законний спосіб намагаються відстояти свої інтереси. Опублікована АТ КБ "Приватбанк" маніпулятивна інформація має всі ознаки бажання його керівництва відвернути увагу суспільства від невиконання ним своїх обов’язків перед компаніями на підставі судових рішень, які набрали законної сили", - додав Борух.

Адвокат також повідомив, що компанії залишають за собою право у випадку неспростування вказаної інформації звертатися за захистом своєї ділової репутації до суду.

Нагадаємо, що 15 червня 2020 року Велика палата Верховного суду продовжить розгляд справи за позовом сім'ї Суркісів про процедуру bail-in.