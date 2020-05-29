Адвокат опроверг информацию о подделке документов в деле о 250 млн долларов Суркисов

Обращение АО КБ "Приватбанк" с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов в деле о депозитах на 250 млн долларов семьей Суркисов не соответствует действительности и является откровенной фальсификацией фактов.

Об этом заявил адвокат, представляющий интересы этих компаний, Виктор Борух, передает РБК-Украина.

Напомним, 28 мая на сайте "Приватбанка" сообщалось, что будто подписи от имени директоров компаний-учредителей компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP на заявлениях об открытии исполнительных производств по принудительному исполнению определения об обеспечении иска Печерского районного суда города Киева были выполнены другими лицами.

В свою очередь, адвокат опровергает эту информацию, добавляя, что документально зафиксировано, как Антри Лампру, Катерина Леониду, Элени Корелиду, Андреас Софоклеус подписывали заявления об открытии исполнительных производств от имени этих компаний.

"Кроме того, такие заявления передавались мне как официальному представителю компаний. В дальнейшем на основании выданных компаниями на мое имя апостилированных доверенностей я подал заявления об открытии исполнительных производств в Печерский РОГИС в г. Киеве", - добавляет адвокат.

Борух также отмечает, что эксперт, который якобы составил эти выводы экспертизы, на которые ссылается АО КБ "Приватбанк", на самом деле не имеет соответствующего свидетельства (оно признано недействительным), что документально засвидетельствовано в реестре аттестованных судебных экспертов.

"Все вышесказанное является безапелляционным подтверждением того, что утверждение о якобы поддельных подписях на заявлениях, поданных от компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP в Печерский РОГИС в г. Киеве, является откровенной фальсификацией фактов", - добавляет адвокат.

Борух убежден, это дело давно вышло за пределы юридической плоскости - и перешло в плоскость политическую.

"Сейчас в публичной сфере руководством АО КБ "Приватбанк" ведется неприкрытая информационная война против его оппонентов, которые законным образом пытаются отстоять свои интересы. Опубликованная АО КБ "Приватбанк" манипулятивная информация имеет все признаки желания его руководства отвлечь внимание общества от невыполнения им своих обязанностей перед компаниями на основании судебных решений, которые набрали законной силы", - добавил Борух.

Адвокат также сообщил, что компании оставляют за собой право в случае отсутствия опровержения указанной информации обращаться за защитой своей деловой репутации в суд.

Напомним, что 15 июня 2020 года Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение дела по иску семьей Суркисов процедуру bail-in.