Адвокат оскаржив арешт проукраїнського активіста Приходько

Адвокат подав апеляційну скаргу на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це він розповів ресурсу "Крим.Реалії".

За його словами, він подав апеляційну скаргу до Верховного суду Криму з вимогою скасувати постанову Київського райсуду.

"Нами була подана апеляційна скарга на захист громадянина України, Приходько Олега Аркадійовича, до Верховного суду Криму з вимогою скасувати винесене вчора постанову Київського районного суду", - зазначив адвокат.

Він також розповів, що сьогодні, 11 жовтня, бачився зі своїм підзахисним в ході проведення слідчих дій.

"Сьогодні пройшли слідчі дії з участю Олега Аркадійовича, в ході яких, ми дали зразки голосу для проведення фонографічної експертизи. Справа в тому, що в матеріалах справи є аудіозапис, отримана в рамках оперативно-розшукових заходів, в якій, на думку слідства, записана розмова між двома людьми, один з яких нібито Приходько", - повідомив адвокат Назім Шеихмамбетов.

Також він зазначив, що Приходько був поміщений в Сімферопольське СІЗО.

"З ним у камері знаходиться житель міста Саки, вони вже знайшли спільних знайомих. Приходько розповів, що на момент його надходження в СІЗО, в камері і в тюрмі вже знали про нього. Здивувалися, що такий чоловік літній і нібито терорист", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 9 жовтня українського активіста Олега Приходька затримали російські силовики в його ж будинку. У Центрі громадських зв'язків ФСБ повідомили, що Приходько був членом українських екстремістських організацій.

Пізніше Київський райсуд міста Сімферополя заарештував активіста Олега Приходька, якого російські спецслужби підозрюють у підготовці теракту на півострові. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці.