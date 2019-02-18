Захист Януковича заявив, що держадвокат не має права оскаржувати вирок суду

Сердюк наголошує, що Янукович відмовився від послуг Ряблова у серпні 2018 року

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что государственный адвокат Юрий Рябовол не имел права подавать апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сердюка.

Адвокат отмечает, что Янукович отказался от услуг защитника Центра вторичной правовой помощи Юрия Рябовола 14 августа 2018 года, поскольку считал, что "его действия были направлены исключительно в интересах Генеральной прокуратуры Украины".

По словам Сердюка, соответствующую заяву15 августа 2018 было подано адвокатами АО AVER LEX в Оболонский суд и в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, а 16 августа перед судебным заседанием вручено лично Юрию Рябоволу.

"Мы, как уполномоченные адвокаты, готовим апелляцию на решение Оболонского районного суда города Киева и она будет подана в установленные сроки", - сказал Сердюк.

Напомним, сегодня стало известно, что государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене.

Отметим, в январе 2019 года завершился суд по делу Януковича. Экс-президента признали виновным в госизмене и ведении агрессивной войны, а также приговорили к 13 годам тюрьмы. Апелляцию на это решение адвокаты имеют право подать до 25 февраля.