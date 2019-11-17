Адвокат буде домагатися припинення справи проти українських моряків після передачі кораблів

Адвокат українських моряків Микола Полозов заявив, що має намір домагатися закриття кримінальної справи проти українських моряків після передачі Російською Федерацією кораблей Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, планується "утриматися від дій, які можуть загострити спір".

"Де-факто Росія бере участь у всіх процедурах міжнародного трибуналу і виконує ті пункти, які її стосуються в наказі про тимчасові забезпечувальні заходи. Перший пункт був - звільнення моряків, це зроблено, другий - передача кораблів, він здійснюється. Третій пункт - утриматися від дій, які можуть загострити спір, у цьому випадку ми будемо говорити про припинення справи після того, як моряків і кораблі передадуть", - заявив він

За його інформацією, на місці перебувають "слідчі слідчого управління ФСБ, які, по всій видимості, здійснюють на місці необхідні процесуальні дії".

"Наскільки мені відомо, вони будуть виведені в певну точку в нейтральні води, там будуть представники української сторони, які проведуть прийомку (кораблів - ред.) і предметів, що на них перебувають", - додав Полозов.

Нагадаємо, 17 листопада російські військові почали буксирування з причалу Керченського морського вокзалу українських військових кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу", які в 2018 році були взяті в полон в Керченській протоці.

Пізніше стало відомо, що українські кораблі будуть передані прикордонникам України в Чорному морі в районі мису Тарханкут.

Зазначимо, що Україна відправила буксири та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір" за захопленими Россйской Федерацією в Керченській протоці військовими кораблями. Також була інформація, що з портів "Південне", "Чорноморське" і "Одеса" за кораблями вийшли пошуково-рятувальний корабель "Сапфір", буксири "Титан" і "Гайдамака".