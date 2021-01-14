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Адмінсуд відмовився оцінювати дії детективів у закритій справі "Роттердам+", - НАБУ

Автор: РБК-Україна

Шостий апеляційний адміністративний суд постановив, що адміністративні суди не мають повноважень оцінювати дії детективів НАБУ під час 4 років безрезультатного розслідування справи "Роттердам+".

Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро у Telegram-каналі.

"НАБУ переконане, що Окружний адміністративний суд Києва не може надавати оцінку доказам в кримінальному судочинстві, адже це поза його компетенцією. Апеляційний суд також дійшов висновку, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження", - повідомило НАБУ.

В бюро також нагадали, що восени 2020 року Окружний адмінсуд визнав незаконними дії детективів НАБУ, які в ході розслідування власними силами готували довідки про можливий збиток від дії формули.

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12 січня 2021 року Апеляційний суд ухвалив рішення, що Окружний адмінсуд не мав повноважень надавати оцінок діям прокурорів.

Нагадаємо, 27 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" через відсутність збитків від дії формули.

Це рішення прокуратури підтвердив Офіс генерального прокурора, а також Вищий антикорупційний суд.

Рішення ВАКС про законність закриття справи вступило в законну силу 17 листопада 2020 року, з цієї дати справа вважається закритою.

Однак паралельно за позовом заводу Ігоря Коломойского Вищий антикорупційний суд постановив поновити розслідування.

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