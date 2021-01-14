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Админсуд отказался оценивать действия детективов в закрытом деле "Роттердам+", - НАБУ

Автор: РБК-Украина

Шестой апелляционный административный суд постановил, что административные суды не имеют полномочий оценивать действия детективов НАБУ во время 4 лет безрезультатного расследования дела "Роттердам+".

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро в Telegram-канале.

"НАБУ убеждено, что Окружной административный суд Киева не может давать оценку доказательствам в уголовном судопроизводстве, ведь это вне его компетенции. Апелляционный суд также пришел к выводу, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства и закрыл производство", - сообщил НАБУ.

В бюро также напомнили, что осенью 2020 года Окружной админсуд признал незаконными действия детективов НАБУ, которые в ходе расследования собственными силами готовили справки о возможном ущербе от действия формулы.

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12 января 2021 года Апелляционный суд принял решение, что Окружной админсуд не имел полномочий давать оценок действиям прокуроров.

Напомним, 27 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" за отсутствие убытков от действия формулы.

Это решение прокуратуры подтвердил Офис генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд.

Решение ВАКС о законности закрытия дела вступило в законную силу 17 ноября 2020 года, с этой даты дело считается закрытым.

Однако параллельно по иску завода Игоря Коломойского Высший антикоррупционный суд постановил возобновить расследование.

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