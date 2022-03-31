Літаки, дрони і радари: названо список озброєння, яке Україна запросила у США
Україна представила Конгресу США список озброєння, яке вона б хотіла отримати в якості військової допомоги. Серед запитуваного обладнання-літаки, дрони, радари та ін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Українські дипломати передали список бажаного озброєння. Серед найбільш потрібних позицій - розвідувально-ударні дрони, системи радіоелектронної боротьби з дронами, штурмовики Су-25, протикорабельні ракети та ін.
У повідомленні також присутній запит на лікування поранених військовослужбовців і ремонт техніки, в тому числі мобільних військово-медичних госпіталів. Крім того, Україна у сусідніх держав просить сприяння в ремонті бронетехніки, а також запитує фрахтування літаків для транспортування зброї.
У Пентагоні підкреслили, що ознайомилися зі списком, отриманим з України, і на цей час вивчають, якими позиціями та в якій кількості вони можуть допомогти Україні.
Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.