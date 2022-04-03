США допоможуть передати Україні танки Т-72 протягом кількох днів, - CNN

США посприяють передачі Україні танків радянського виробництва моделі Т-72. Відбудеться це вже найближчими днями, розповів високопоставлений американський чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Ці танки будуть доставлені "протягом декількох днів, а не тижнів", додав чиновник.

За його словами, очікується, що Штати допоможуть полегшити відповідне перекидання в Україну танків Т-72, досвід експлуатації яких мають військові ЗСУ.

Така доставка "радянських" танків буде здійснюватися з країн-партнерів НАТО, говорить джерело, знайоме з планом.

Нагадаємо, раніше про намір адміністрації президента США працювати з союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва повідомляв The New York Times з посиланням на свої джерела.

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