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США допоможуть передати Україні танки Т-72 протягом кількох днів, - CNN

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Неділя 03 квітня 2022 02:11
США допоможуть передати Україні танки Т-72 протягом кількох днів, - CNN Фото: танк Т-72Б1 (vitalykuzmin.net)
Автор: Володимир Костирін

США посприяють передачі Україні танків радянського виробництва моделі Т-72. Відбудеться це вже найближчими днями, розповів високопоставлений американський чиновник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Така доставка "радянських" танків буде здійснюватися з країн-партнерів НАТО, говорить джерело, знайоме з планом.

За його словами, очікується, що Штати допоможуть полегшити відповідне перекидання в Україну танків Т-72, досвід експлуатації яких мають військові ЗСУ.

Ці танки будуть доставлені "протягом декількох днів, а не тижнів", додав чиновник.

Нагадаємо, раніше про намір адміністрації президента США працювати з союзниками над передачею Україні танків радянського виробництва повідомляв The New York Times з посиланням на свої джерела.

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