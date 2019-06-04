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Адміністрація Зеленського погодила з МВФ законопроект про незаконне збагачення

Новини » Політика    04.06.2019 - 14:30
Адміністрація Зеленського погодила з МВФ законопроект про незаконне збагачення
Фото: заступник голови АП Руслан Рябошапка (facebook.com/NAZKgov)

Усі питання з боку МВФ зняті, повідомив заступник голови АП

Адміністрація президента погодила законопроект президента Володимира Зеленського про незаконне збагачення з представниками Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив заступник голови АП Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Рабошапка розповів, що час підготовки тексту проекту враховувались думки експертів США, а також було ретельно вивчено рішення Конституційного суду щодо скасованої статті.

"Було надзвичайно важливо врахувати можливі ризики щодо визнання цього закону у подальшому неконституційним. Ми проаналізували рішення КСУ. Ми спілкувались ретельно з фахівцями з МВФ, Світового банку", - сказав він.

За його словами, в АП дуже довго відшліфовували редакцію статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення  з експертами з МВФ.

"Оскільки у разі можливих зауважень з боку цієї міжнародної інституції ми могли би мати гострі дискусії з МВФ. Це могло б призвести до труднощів у частині фінансової допомоги. Ми зняли ці всі питання. У нас є підтримка. Після цього, президент вніс законопроект до парламенту", - заявив Рябошапка.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд наголосив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Нагадаємо, 28 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з місією Міжнародного валютного фонду. Під час зустрічі президент повідомив, що підготовлено новий законопроект про незаконне збагачення.

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