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Администрация Трампа призывает компании покупать дизель РФ, но тщетно, - СМИ

17:55 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: российский нефтяной танкер (Getty Images)

Администрация Трампа ищет покупателей на российский дизель, который вот-вот прибудет в США. Однако вопрос о законности принятия грузов РФ сделал это топливо сложным для продаж.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Sun.

Дизель РФ ищет покупателей

По меньшей мере, три судна с российским топливом отправились в США в середине октября. Это произошло после указа президента США Дональда Трампа от 16 октября о снятии санкций на российский дизель.

По словам отраслевых групп, знакомых с разговорами, должностные лица администрации Трампа приватно поощряют американские фирмы принимать дизельное топливо РФ. Хотя существует риск, что это приведет к юридической и репутационной угрозе.

Одной из причин является то, что демократы в Конгрессе утверждают: приказ Трампа нарушает законы о санкциях, сообщили газете The Washington Sun представители отрасли и энергетические аналитики.

"Москва и Вашингтон все еще пытаются найти покупателей, но мы не удивимся, если грузы в конечном итоге следуют в Бразилию", - говорится в записке для клиентов Rapidan Energy Group.

Один из аналитиков сказал, что и Москва, и Вашингтон очень настойчиво поощряют покупать эти грузы и предлагают значительные скидки.

Чиновник Министерства финансов сообщил The Sun, что "общая лицензия Управления по контролю за иностранными активами отвечает действиям, которые агентство предпринимало в прошлом. Мы соблюдаем действующее законодательство и правила".

Ранее РБК-Украина писало, что сенатор США Ричард Блюменталь обратился к судоходным компаниям с призывом разворачивать корабли с дизелем РФ. По его словам, эти поставки незаконны.

Кроме того, в США направляются три танкера с российским дизелем. Одно из суден находится под международными санкциями.

Также стало известно, что демократы готовят основание для расследования дизельного соглашения между США и Россией. Администрации банков и портов получили письма с требованиями.

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