Администрация Трампа призывает компании покупать дизель РФ, но тщетно, - СМИ

Дизель РФ ищет покупателей

По меньшей мере, три судна с российским топливом отправились в США в середине октября. Это произошло после указа президента США Дональда Трампа от 16 октября о снятии санкций на российский дизель.

По словам отраслевых групп, знакомых с разговорами, должностные лица администрации Трампа приватно поощряют американские фирмы принимать дизельное топливо РФ. Хотя существует риск, что это приведет к юридической и репутационной угрозе.

Одной из причин является то, что демократы в Конгрессе утверждают: приказ Трампа нарушает законы о санкциях, сообщили газете The Washington Sun представители отрасли и энергетические аналитики.

"Москва и Вашингтон все еще пытаются найти покупателей, но мы не удивимся, если грузы в конечном итоге следуют в Бразилию", - говорится в записке для клиентов Rapidan Energy Group.

Один из аналитиков сказал, что и Москва, и Вашингтон очень настойчиво поощряют покупать эти грузы и предлагают значительные скидки.

Чиновник Министерства финансов сообщил The Sun, что "общая лицензия Управления по контролю за иностранными активами отвечает действиям, которые агентство предпринимало в прошлом. Мы соблюдаем действующее законодательство и правила".