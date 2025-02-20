Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" сделку о полезных ископаемых, - Axios

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине "улучшенный" проект соглашения между странами о полезных ископаемых после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отмечает издание, эту информацию подтвердили украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.
По словам источников с обеих сторон, этот вариант соглашения выглядит более вероятным
По данным Axios, несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.
"В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству", - сказал источник.
Напомним, на прошлой неделе США предложили Украине подписать соглашение о редкоземельных металлах. С такой инициативой в Киев приехал министр финансов США Скотт Бессент.
Украинские власти допускали, что соглашение могут заключить уже через несколько дней после визита Бессента - на Мюнхенской конференции по безопасности.
Однако 14 февраля, в первый день конференции, источники РБК-Украина сообщили, что Украина предложила США доработанный вариант соглашения. В итоге его так и не подписали на Мюнхенской конференции.
Полное содержание документа остается неизвестным. В то же время президент Украины Владимир Зеленский вчера подчеркивал, что в соглашении "нет ни одного слова" о гарантиях безопасности для Украины.
Также, по словам президента, соглашение предусматривает, что Украина должна отдать 50% "того, что там перечислено".
Между тем власти США недовольны, что Украина не стала сразу заключать соглашение о редкоземельных металлах. Вашингтон ожидает, что Киев утвердит такую инициативу.
А Трамп заявил, что собирается возобновить соглашение по редкоземельным минералам, иначе Зеленский не будет "слишком доволен".
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