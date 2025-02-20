Администрация Трампа передала Украине "улучшенную" сделку о полезных ископаемых, - Axios

Как отмечает издание, эту информацию подтвердили украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.

По словам источников с обеих сторон, этот вариант соглашения выглядит более вероятным

По данным Axios, несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшего столкновения с Трампом и позволить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

"В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству", - сказал источник.