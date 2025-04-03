Администрация Трампа обсуждала нацбезопасность в 20 групповых чатах Signal, - Politico

По информации источников издания, команда Уолтца регулярно создавала чаты в Signal для внутреннего обсуждения вопросов безопасности.

Двое из четырех человек, которые были добавлены в эти чаты, заявили, что лично участвовали или знают о существовании не менее 20 таких групп. Все четверо подтвердили, что в обсуждениях поднимались вопросы на тему конфиденциальной информации, касающиеся Украины, Китая, Ближнего Востока и ситуации в Секторе Газа.

Масштабы использования Signal в администрации Трампа оказались большими, чем сообщалось ранее. Это позволяет предположить, что приложение активно применялось для внутриправительственных коммуникаций.

"Это было обычной практикой - проводить чаты на любую тему национальной безопасности", - заявил один из источников. По его словам, в таких обсуждениях участвовали представители правительства США и высокопоставленные чиновники.

Один из собеседников также отметил, что Уолтц фактически выстроил систему коммуникаций Совета национальной безопасности на основе Signal.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз рассказал, что использование Signal разрешено на правительственных устройствах, а некоторые учреждения автоматически устанавливают его на служебные телефоны. По его словам, это приложение применяли как в администрации Байдена, так и во время президентства Трампа.

Хьюз добавил, что "это один из утвержденных методов коммуникации, но не основной и даже не второстепенный".

"Это один из многих разрешенных методов для несекретных материалов при условии, что пользователь обеспечивает сохранность записей. Любое обвинение в использовании для обмена секретной информацией, на 100% не соответствует действительности", - отметил спикер Совета нацбезопасности.

Собеседники Politico не подтвердили, передавалась ли через этот мессенджер секретная информация. Однако они отметили, что обсуждения касались важных аспектов работы системы национальной безопасности.