Администрация Трампа обсуждала нацбезопасность в 20 групповых чатах Signal, - Politico

Команда советника президента США по вопросам национальной безопасности Майка Уолтца использовала минимум 20 групп в мессенджере Signal для обсуждения чувствительных вопросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По информации источников издания, команда Уолтца регулярно создавала чаты в Signal для внутреннего обсуждения вопросов безопасности.
Двое из четырех человек, которые были добавлены в эти чаты, заявили, что лично участвовали или знают о существовании не менее 20 таких групп. Все четверо подтвердили, что в обсуждениях поднимались вопросы на тему конфиденциальной информации, касающиеся Украины, Китая, Ближнего Востока и ситуации в Секторе Газа.
Масштабы использования Signal в администрации Трампа оказались большими, чем сообщалось ранее. Это позволяет предположить, что приложение активно применялось для внутриправительственных коммуникаций.
"Это было обычной практикой - проводить чаты на любую тему национальной безопасности", - заявил один из источников. По его словам, в таких обсуждениях участвовали представители правительства США и высокопоставленные чиновники.
Один из собеседников также отметил, что Уолтц фактически выстроил систему коммуникаций Совета национальной безопасности на основе Signal.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз рассказал, что использование Signal разрешено на правительственных устройствах, а некоторые учреждения автоматически устанавливают его на служебные телефоны. По его словам, это приложение применяли как в администрации Байдена, так и во время президентства Трампа.
Хьюз добавил, что "это один из утвержденных методов коммуникации, но не основной и даже не второстепенный".
"Это один из многих разрешенных методов для несекретных материалов при условии, что пользователь обеспечивает сохранность записей. Любое обвинение в использовании для обмена секретной информацией, на 100% не соответствует действительности", - отметил спикер Совета нацбезопасности.
Собеседники Politico не подтвердили, передавалась ли через этот мессенджер секретная информация. Однако они отметили, что обсуждения касались важных аспектов работы системы национальной безопасности.
В конце марта в Соединенных Штатах разразился громкий скандал. Советник президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц случайно добавил редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в групповой чат, в котором обсуждались планы авиаударов по объектам хуситов в Йемене.
Учитывая резонанс, вице-президент США Джей Ди Вэнс предложил президенту Дональду Трампу уволить Уолтца. Однако глава государства отказался, чтобы не дать "либеральным СМИ" и демократам повода заявить о своей правоте.
Кроме того, вчера 2 апреля издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что Уолтц его команда якобы пользовались незащищенной электронной почтой Google для ведения правительственных дел.
Однако у Трампа заявили, что Уолтц не пересылал по Gmail секретную информацию.
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