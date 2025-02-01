Администрация Трампа может передать USAID в подчинение Госдепа: СМИ раскрыли последствия

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения Агентства США по международному развитию (USAID) и передачи его под контроль Государственного департамента. Это может иметь "драматические последствия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Два источника, знакомые с обсуждениями, рассказали западным СМИ, что такой сценарий рассматривается администрацией Трампа в рамках значительного пересмотра того, как Вашингтон распределяет внешнюю помощь США по всему миру.
На этой неделе в Совете национальной безопасности США велись дискуссии на тему возможной передачи USAID в подчинение Госдепа, сказало Reuters лицо, знакомое с вопросом.
Официальный представитель США также подтвердил, что соответствующие шаги обсуждались, но отметил, что окончательные решения еще не приняты.
О таком потенциальном шаге со стороны властей Штатов перед этим писало издание Politico.
Администрация Трампа объявляла, что проводит проверку с целью убедиться, что внешняя помощь Штатов во всем мире на десятки миллиардов долларов соответствует внешней политике нового президента "Америка прежде всего", а не является "пустой тратой денег налогоплательщиков".
Один из источников Reuters сообщил, что Белый дом изучает правовые полномочия, которые Трамп мог бы использовать, чтобы издать указ о прекращении независимости USAID. При этом остается не понятным, имеет ли президент США полномочия издать такой приказ в обход Конгресса.
Также источник западных СМИ передал, что чиновники из недавно созданного "Департамента эффективности правительства" во главе с миллиардером и советником Трампа Илоном Маском также участвовали в разговорах и часто посещали штаб-квартиру USAID в центре Вашингтона на этой неделе.
Как пишет Reuters, если USAID перейдет под подчинение Государственному департаменту, это, вероятно, будет иметь "драматические последствия для глобальной спасательной помощи от крупнейшего в мире донора".
Также отмечается, что замораживание Трампом большей части иностранной помощи США уже перевернуло индустрию развития, привело к сотням увольнений и поставило под угрозу "тысячи других рабочих мест".
Вследствие прекращения работы программ помощи за рубежом испытывают проблемы, среди прочего, полевые госпитали в тайских лагерях для беженцев, процесс разминирования в зонах боевых действий и передача медпрепаратов для лечения миллионов людей, страдающих от таких заболеваний, как ВИЧ.
В 2023 финансовом году США в целом выделили 72 миллиарда долларов помощи по всему миру. Штаты предоставили 42% всей гуманитарной помощи, которую отслеживала ООН в 2024 году.
Также напомним, USAID в Украине поддерживает гуманитарные программы - восстановление школ, оказание медицинских услуг, ремонт критической энергетической системы.
Как сообщалось ранее, 21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике. 24 января Госдеп США издал приказ о "приостановке работы" для всей существующей иностранной помощи, а также приостановил выдачу новой помощи.
Также сообщалось, что филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ключевые гуманитарные программы будут работать за внутренние средства. Глава государства объяснил, что это - вынужденный шаг после того, как Штаты остановили финансирование.
Детальнее о ситуации читайте в отдельном материале РБК-Украина "USAID на паузе. Почему Украине заморозили миллиарды долларов и какими будут последствия".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.