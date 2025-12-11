RU

Администрация Трампа имеет четкое понимание "цивилизационного упадка" Европы, - Орбан

Фото: Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новая стратегия национальной безопасности администрации президента США Дональда Трампа демонстрирует, что у Вашингтона есть четкое понимание "цивилизационного упадка" Европы.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Америка имеет четкое понимание упадка Европы. Они видят упадок цивилизационных масштабов, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы боремся с этим не в одиночку", - заявил Орбан.

Орбан также сказал, что администрация США понимает, что Европе нужно восстановить свои отношения с Россией "на стратегическом уровне".

Отмечается, что Орбан поддерживает тесные связи с Москвой, в том числе и после начала вторжения РФ в Украину, и часто критикует санкции Европейского Союза против России.

В масштабном стратегическом документе, опубликованном на прошлой неделе, администрация президента США сообщила, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свои отношения с Европой, и что континент сталкивается с "цивилизационным стиранием", и должен изменить курс.

В прошлом месяце Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций США за использование российской нефти и газа после того, как Орбан настаивал на отсрочке санкций во время сердечной встречи с Трампом в Вашингтоне.

 

Новая стратегия национальной безопасности США

Как сообщалось, 5 декабря Соединенные Штаты представили новую стратегию национальной безопасности.

Один из ее ключевых пунктов - завершение войны в Украине. Также США считают восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией одним из основных своих приоритетов на европейском направлении.

В целом Вашингтон желает восстановить стабильность в Европе и считает, что в основе должно быть урегулирование конфликта в Украине. Также США настроены на скорейшее прекращение боевых действий для "стабилизации евразийского пространства" и сокращения рисков вооруженного конфликта между странами Европы и Россией.

Впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новая стратегия Нацбезопасности Соединенных Штатов содержит части, которые являются неприемлемыми с европейской точки зрения.

