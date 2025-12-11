Администрация Трампа имеет четкое понимание "цивилизационного упадка" Европы, - Орбан

"Америка имеет четкое понимание упадка Европы. Они видят упадок цивилизационных масштабов, с которым мы в Венгрии боремся уже пятнадцать лет. Наконец мы боремся с этим не в одиночку", - заявил Орбан.

Орбан также сказал, что администрация США понимает, что Европе нужно восстановить свои отношения с Россией "на стратегическом уровне".

Отмечается, что Орбан поддерживает тесные связи с Москвой, в том числе и после начала вторжения РФ в Украину, и часто критикует санкции Европейского Союза против России.

В масштабном стратегическом документе, опубликованном на прошлой неделе, администрация президента США сообщила, что Соединенные Штаты могут пересмотреть свои отношения с Европой, и что континент сталкивается с "цивилизационным стиранием", и должен изменить курс.

В прошлом месяце Соединенные Штаты предоставили Венгрии годовое освобождение от санкций США за использование российской нефти и газа после того, как Орбан настаивал на отсрочке санкций во время сердечной встречи с Трампом в Вашингтоне.