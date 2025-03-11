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Администрация Трампа готова ввести санкции против Ирана

Вторник 11 марта 2025 01:26
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Администрация Трампа готова ввести санкции против Ирана Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Администрация президента США Дональда Трампа готова ввести санкции против Ирана. В частности, в отношении иранской добычи нефти.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Когда он был президентом в последний раз, экспорт иранской нефти сократился до весьма скромного уровня", - сказал Райт.

Он добавил, что бывший глава Белого дома Джо Байден не снял, однако прекратил их применять. Это, в свою очередь, обогатило Иран и привело к ряду других последствий. Трамп наоборот, стремится остановить хаос, поэтому США могут ввести санкции.

"Байден не снял эти санкции, но он прекратил их применять. Это обогатило Иран. А теперь мы увидели, что произошло с хуситами, "Хезболлой" и "ХАМАСом". Это был хаос. Так президент Трамп стремится остановить хаос и принести мир во всем мире? Безусловно. Можем ли мы позволить себе сокращение экспорта иранской нефти? Безусловно", - резюмировал министр в ходе интервью.

Напомним, на днях стало известно, что президент США Дональд Трамп хочет договорится с Ираном о ядерном соглашении, чтобы не допустить появление еще одного ядерного оружия. В частности, он направил лидеру страны соответствующее письмо с предложением таких переговоров.

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