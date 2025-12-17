США дали "зеленый свет" на ограниченные операции с банками РФ в ядерной энергетике

Администрация президента США Дональда Трампа выдала "Генеральную лицензию GL-115C", которая временно выводит из-под санкций целый ряд крупных российских банков, задействованных в гражданских ядерных проектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа , который обнародовало Министерство финансов США.

"Генеральная лицензия" разрешает все операции, запрещенные Executive Order 14024, которые касаются указанных ниже организаций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте c лицензии, до 18 июня 2026 года.

В перечень организаций, на которые распространяется приостановление санкций, входят:

Газпромбанк; Внешэкономбанк; Банк "Открытие"; Совкомбанк; Сбербанк России; ВТБ Банк; Альфа-Банк; Россбанк; Банк Зеніт; Банк Санкт-Петербург; Национальный клиринговый центр (НКЦ);

любые компании, в которых одна или несколько из этих организаций владеют 50 % и более акций;

Центробанк РФ.

При этом термин "связанные с гражданской ядерной энергетикой" означает, что операции могут осуществляться исключительно для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

Генеральная лицензия GL-115C

Санкции, введенные через Executive Order 14024, запрещают большинство финансовых операций с российскими банками.

Однако потребность в поддержке гражданских ядерных проектов заставила Минфин США выдать узкую "Генеральную лицензию", которая позволяет определенные операции, не нарушая общих санкций.

GL-115C демонстрирует стремление США балансировать между санкционной политикой и обеспечением международных проектов, требующих участия российских финансовых структур.