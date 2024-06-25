Администрация США раскрыла свое видение стратегии успеха Украины

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", – сказал представитель Госдепартамента США.

Он отметил, что это предполагает лишение России возможностей использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать свою экономику. Достичь такого прогресса можно с достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы страна могла бороться в течение длительного периода.

Впоследствии возникнет момент, когда Россия должна будет задуматься, может ли она продвигаться дальше.

Подытожив вышесказанное представитель Госдепартамента добавил, что определение успеха Украины также состоит, чтобы страна могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.