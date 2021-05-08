Адміністрація Байдена продовжила розслідування "енергетичних атак" на держслужбовців

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила про те, що спецслужби США продовжують розслідування так званих енергетичних атак або синдрому Гавани щодо американських держслужбовців.

За словами Псакі, адміністрація президента США Джо Байдена сприймає інформацію про» енергетичні атаки " дуже серйозно. Вона не назвала точної кількості інцидентів з подібним синдромом, проте заявила, що всі випадки атак сталися за кордоном.

Нагадаємо, 25 серпня 2017 року Держдепартамент повідомив, що щонайменше 16 працівників посольства США на Кубі постраждали від "акустичної атаки" в кінці 2016 року.

Додамо, що Державний департамент США звинуватив владу Куби в " акустичних атаках" на американських дипломатів, в результаті яких деякі з них отримали проблеми зі слухом.