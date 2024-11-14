Никто не говорил, что Трамп будет на побегушках у Кремля, - украинский дипломат
Украина не должна идти по принципу "все пропало" относительно победы Дональда Трампа в выборах президент Соединенных Штатов Америки (США). Последний является предпринимателем, в связи с чем необходимо подумать над тем, как он может заработать на поддержке Киева.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал украинский дипломат, экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Владимир Огрызко.
"Я не думаю, что нам надо идти по принципу "все пропало". Это самый простой вариант, но мне кажется самый неправильный. В конце концов никто же не говорил, и сам Трамп никогда не говорил, что он будет на побегушках у Кремля", - заявил Огрызко.
По словам дипломата, Трамп желает сделать Америку снова великой, что невозможно став вторым номером в мировой политике и подчиняться военному преступнику и диктатору Владимиру Путину.
Огрызко уверен в том, что сейчас Киев должен разработать четкий проект того, что именно Украина может предложить Штатами. Трамп является предпринимателем и всегда занимался бизнесом. В соответствии с этим республиканец желает получать результаты, в том же числе и от американо-украинских отношений.
Кроме того, дипломат отметил, что будущему президенту Штатов необходимо объяснить и то, что он потеряет в случае поражения Украины в войне.
"Трамп опять-таки просто сядет себе и спокойно подумает, ну хорошо, если я помогу Путину, он захватит сейчас 20% Украины, потом пойдет дальше. Что я от этого буду иметь? Только проблемы. Если я помогу Украине выстоять и победить Путина, я на этом только заработаю. И политически, и экономически. Ну то какой будет делать вывод тот же Трамп?", - пояснил Огрызко.
Позиция Трампа о войне в Украине
В начале сентября Дональд Трамп пообещал, что, одержав победу на выборах и став главой Белого дома, инициирует телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным, чтобы достичь соглашения «в течение 24 часов».
Кроме того, в этом же месяце Трамп имел встречу с Зеленским, во время которой президент Украины представил ему свой план по достижению победы.
По результатам обсуждений Трамп отметил, что стремится достичь "справедливого соглашения для всех сторон".
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