Никто не говорил, что Трамп будет на побегушках у Кремля, - украинский дипломат

Украина не должна идти по принципу "все пропало" относительно победы Дональда Трампа в выборах президент Соединенных Штатов Америки (США). Последний является предпринимателем, в связи с чем необходимо подумать над тем, как он может заработать на поддержке Киева.

"Я не думаю, что нам надо идти по принципу "все пропало". Это самый простой вариант, но мне кажется самый неправильный. В конце концов никто же не говорил, и сам Трамп никогда не говорил, что он будет на побегушках у Кремля", - заявил Огрызко.

По словам дипломата, Трамп желает сделать Америку снова великой, что невозможно став вторым номером в мировой политике и подчиняться военному преступнику и диктатору Владимиру Путину.

Огрызко уверен в том, что сейчас Киев должен разработать четкий проект того, что именно Украина может предложить Штатами. Трамп является предпринимателем и всегда занимался бизнесом. В соответствии с этим республиканец желает получать результаты, в том же числе и от американо-украинских отношений.

Кроме того, дипломат отметил, что будущему президенту Штатов необходимо объяснить и то, что он потеряет в случае поражения Украины в войне.

"Трамп опять-таки просто сядет себе и спокойно подумает, ну хорошо, если я помогу Путину, он захватит сейчас 20% Украины, потом пойдет дальше. Что я от этого буду иметь? Только проблемы. Если я помогу Украине выстоять и победить Путина, я на этом только заработаю. И политически, и экономически. Ну то какой будет делать вывод тот же Трамп?", - пояснил Огрызко.

Позиция Трампа о войне в Украине

В начале сентября Дональд Трамп пообещал, что, одержав победу на выборах и став главой Белого дома, инициирует телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Путиным, чтобы достичь соглашения «в течение 24 часов».

Кроме того, в этом же месяце Трамп имел встречу с Зеленским, во время которой президент Украины представил ему свой план по достижению победы.

По результатам обсуждений Трамп отметил, что стремится достичь "справедливого соглашения для всех сторон".