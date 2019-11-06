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Журналіст Гайворонський вийшов на свободу, - активістка

Новини » Суспільство     06.11.2019 - 20:16
Журналіст Гайворонський вийшов на свободу, - активістка
Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

Наразі відсутнє підтвердження цієї інформації від відповідних відомств

Кримська активістка Людвіка Пападопулу повідомила, що ялтинський журналіст і блогер Євген Гайворонський вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання в анексованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Зазначається, що зараз відсутнє підтвердження цієї інформації від відповідних відомств в анексованому Криму.

Нагадаємо, нещодавно суддя підконтрольного Росії Мирового "суду" Ялти Олександр Алтунін залишив у силі рішення про адміністративний арешт на 15 діб активіста, блогера і журналіста Євгенія Гайворонського. Відповідну інформацію надав адвокат Олексій Ладін після засідання суду 29 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Євгенія Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу "Про адміністративні правопорушення"Суд заарештував його на 15 діб.

Як повідомляло РБК-Україна, Південний військовий окружний суд Ростова-на-Дону 2 жовтня оголосив вирок кримськотатарській журналісту і блогеру Наріману Мемедеминову. За словами адвоката журналіста Едема Семедляева, його підзахисний, обвинувачений у закликах до тероризму, був засуджений до 2 років і 6 місяців позбавлення волі.

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