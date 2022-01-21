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На адмінмежі з Кримом військові тренувалися "Градами" протидіяти наступу

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Херсонська область, П'ятниця 21 січня 2022 09:43
На адмінмежі з Кримом військові тренувалися "Градами" протидіяти наступу Фото: ЗСУ провели навчання на адмінмежі з Кримом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області, на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, військові провели навчання в умовах раптової зміни обстановки. Вони тренувалися захищати морське узбережжя та танконебезпечні ділянки суходолу під час протидії наступальній операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Командування об'єднаних сил ЗСУ.

За інформацією відомства, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

Зокрема, реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, провела розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Зазначено, що під час навчань військові використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

У відомстві додають, що метою тактичних навчань реактивної батареї було злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.

Раніше стало відомо, що українські прикордонники візьмуть участь у навчаннях Sea Breeze-2022.

Вони будуть тренуватися діяти і взаємодіяти з представниками інших складових сил безпеки України, країн НАТО і партнерів Альянсу в морському, авіаційному і сухопутному компонентах.

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