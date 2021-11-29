Десятки тисяч військових НАТО візьмуть участь у дев'яти навчаннях в Україні у 2022 році

На сайті Верховної ради оприлюднений законопроект про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях. Усього планується дев'ять навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект № 6359

Згідно з проектом, витрати на навчання становитимуть 106,5 млн гривень (з яких 52 млн гривень на території України)

Пропонується надати дозвіл про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі:

Багатонаціональному навчанні "Об'єднані Зусилля - 2022". Строк проведення: до 45 діб, лютий - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 12500 військовослужбовців, до 70 кораблів (катерів та суден), до 90 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил України до 9000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 кораблів (катерів та суден), до 30 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів (катерів та суден), до 20 літаків і вертольотів.

Від збройних сил держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 2500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 40 кораблів (катерів та суден), до 40 літаків і вертольотів.

Українсько-американському навчанні "Репід Трайдент - 2022". Строк проведення: до 45 діб, березень - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 8500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 60 літаків і вертольотів, до 30 кораблів (катерів та суден).

Від Збройних Сил України до 5000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів, до 10 кораблів (катерів та суден).

Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки до 1500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів, до 10 кораблів (катерів та суден).

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів, до 10 кораблів (катерів та суден).

Українсько-британському навчанні "Козак Мейс - 2022". Строк проведення: до 45 діб, березень - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 5500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 30 літаків і вертольотів, до 11 кораблів (катерів та суден).

Від Збройних Сил України до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків і вертольотів, до 5 кораблів (катерів та суден).

Від Збройних Сил Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії до 1500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків і вертольотів, до 3 кораблів (катерів та суден).

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 літаків і вертольотів, до 3 кораблів (катерів та суден).

Багатонаціональному навчанні "Світла Лавина - 2022". Строк проведення: до 45 діб, лютий - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 1300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 13 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил України до 500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 5 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Угорщини до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Румунії до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Словацької Республіки до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків і вертольотів.

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 2 літаків і вертольотів.

Українсько-польському навчанні "Сільвер Сейбер - 2022". Строк проведення: до 90 діб: 1-й етап - до 30 діб, лютий - квітень, 2-й етап - до 30 діб травень - липень, 3-й етап - до 30 діб серпень - грудень

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 5000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 16 літаків і вертольотів, до 10 кораблів (катерів та суден).

Від Збройних Сил України до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів, до 5 кораблів (катерів та суден).

Від Збройних Сил Республіки Польща до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків і вертольотів.

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 1000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів, до 5 кораблів (катерів та суден)

Українсько-американському навчанні "Сі Бриз - 2022". Строк проведення: до 45 діб, березень - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 7500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 85 кораблів (катерів та суден), до 70 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил України до 4000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 35 кораблів (катерів та суден), до 30 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Сполучених Штатів Америки до 1500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 кораблів (катерів та суден), до 20 літаків і вертольотів.

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 30 кораблів (катерів та суден), до 20 літаків і вертольотів.

Українсько-румунському навчанні "Ріверайн - 2022". Строк проведення: до 45 діб, березень - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 400 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 кораблів (катерів та суден), до 10 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил України до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів (катерів та суден), до 5 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Румунії до 200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів (катерів та суден), до 5 літаків і вертольотів.

Багатонаціональному навчанні "Кленова Арка - 2022". Термін проведення: до 45 діб, березень - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 3700 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 22 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил України до 1700 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Литовської Республіки до 500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Республіки Польща до 500 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків і вертольотів.

Від Збройних Сил Канади до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 4 літаків і вертольотів.

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 700 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів.

Багатонаціональному навчанні "Вікінг - 2022". Строк проведення: до 45 діб, лютий - грудень 2022 року.

Загальна чисельність сил, озброєння та військової техніки: до 500 військовослужбовців із спорядженням і військовою технікою.

Від Збройних Сил України до 200 військовослужбовців із спорядженням і військовою технікою.

Від Збройних Сил Королівства Швеція до 100 військовослужбовців із спорядженням і військовою технікою.

Від збройних сил інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" до 200 військовослужбовців із спорядженням і військовою технікою.