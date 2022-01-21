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На админгранице с Крымом военные тренировались "Градами" отбивать наступление

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Херсонская область, Пятница 21 января 2022 09:43
На админгранице с Крымом военные тренировались "Градами" отбивать наступление Фото: ВСУ провели учения на админгранице с Крымом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области, на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, военные провели учения в условиях внезапной смены обстановки. Они тренировались защищать морское побережье и танкоопасные участки суши во время противодействия наступательной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Командования объединенных сил ВСУ.

По информации ведомства, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" выполнили задачи по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника.

В частности, реактивная батарея совершила марш в район проведения тренировок, провела развертывание в боевой порядок и выполнила мероприятия по подготовке к стрельбе и управлению огнем.

Указано, что во время учений военные использовали информацию, которая предоставляла артиллерийская разведка, которая изучала местность и раскрывала цели для поражения, а также указания, полученные от операторов беспилотного летательного аппарата-разведчика.

В ведомстве добавляют, что целью тактических учений реактивной батареи было слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями.

Ранее стало известно, что украинские пограничники примут участие в учениях Sea Breeze-2022.

Они будут тренироваться действовать и взаимодействовать с представителями других составляющих сил безопасности Украины, стран НАТО и партнеров Альянса в морском, авиационном и сухопутном компонентах.

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