Адаптивний карантин ввели в декількох районах Рівненської області

Адаптивний карантин ввели в деяких районах Рівненської області, оскільки там залишається велика кількість хворих. Про це повідомила прес-служба Рівненської ОДА.

Відстрочити послаблення карантину вирішили в Рокитнівському районі, у селі Зоря Рівненського району та у трьох селах Корецького району: Світанок, Щекичин і Невірків.

"Зараз в районі 55 інфікованих, один чоловік помер. Через збільшення випадків довелося перенести КПП з села Познань на північний в'їзд/виїзд у село Рокитне", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, адаптивний карантин ввели в Чернівецькій області.

РБК-Україна писало, що у країні почався перший етап виходу з карантину. З 11 травня в Україні дозволяється робота кафе та інших закладів громадського харчування, магазинів в торгових центрах, перукарень, салонів краси і стоматологічних клінік.

Додамо, станом на ранок 12 травня в Україні фіксують 16023 заражених коронавірусом COVID-19, що на 375 більше, ніж було вчора.

У зв'язку з цим уряд України планує продовжити карантин і після 22 травня.