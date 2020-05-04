Адаптивний карантин з 11 травня можуть ввести в трьох областях і Києві

Так званий адаптивний карантин в Україні з 11 травня можуть ввести в трьох областях та Києві. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, уряд готується до впровадження адаптивної моделі карантину.

"Ми буде говорити про те, що якщо в будь-якому регіоні або місті буде спалах, то саме там будуть вводитися локальні обмеження. Зараз комісії з питань техногенної та екологічної надзвичайної ситуації у Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві, зокрема, повинні детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня приймати відповідні рішення окремо, керуючись тими даними, які будуть на той момент вимагати тих чи інших рішень", - додав Шмигаль

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що карантин в Україні з деякими ослабленнями буде продовжено до 22 травня. Подальші рішення будуть залежати від розвитку ситуації з пандемією в світі.

Зокрема, вже з 11 травня будуть відкриті парки, літні майданчики ресторанів, салонів краси та інші об'єкти.