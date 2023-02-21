Генсек НАТО о выходе РФ из договора о ядерном оружии: новых решений уже не существует

В НАТО разочарованы решением России о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях. Таким образом ранее принятых решений о ядерном оружии теперь не существует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС.

"Я сожалею из-за сегодняшнего решения России, что они прекратили свое участие в новом Договоре о нераспространении ядерного оружия. Таким образом Россия уже не является членом этого договора. С сегодняшнего дня новых решений уже не существует", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Столтенберг добавил, что хотел бы, чтобы Россия пересмотрела свое решение.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин во время сегодняшнего обращения в Федеральное собрание вновь прибег к ядерным угрозам, заявив, что готов возобновить испытания ядерного оружия.

Кроме того, он сказал, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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