ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Абсурдно та неприйнятно: Верещук про намір окупантів відкрити свої "коридори" в бік РФ

Новость на русском →
Київ, Понеділок 07 березня 2022 10:46
Абсурдно та неприйнятно: Верещук про намір окупантів відкрити свої "коридори" в бік РФ Фото: віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Після двох зірваних спроб евакуювати мирних мешканців гуманітарними коридорами, окупанти пропонують "свої" в бік РФ. Це є абсурдним та неприйнятним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

"Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути.А тепер росіяни кажуть, що готові відкрити коридори, але в бік РФ. Тобто вони хочуть, щоб наші громадяни йшли на територію РФ. Абсурдно, цинічно, неприйнятно", - зазначила Верещук.

Вона закликала весь цивілізований світ натиснути на Росію.

"Нам потрібні гуманітарні коридори. Треба виводити цивільних українців та іноземців з гарячих зон. Тільки офіційні повідомлення української влади! Тільки вони є підставою роботи гуманітарних коридорів на українській території", - заявила Верещук.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти двічі не дали евакуювати місцевих жителів і обстріляли ті місця, де повинен був пройти "зелений коридор".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл мирних громадян російськими військами при спробі евакуації, зазначивши, що замість гуманітарних коридорів окупанти здатні створити тільки криваві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Ірина Верещук Війна Росії проти України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати