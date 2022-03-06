У Маріуполі обстріляли "зелений коридор" та зірвали другу спробу евакуації

У Маріуполі російські окупанти знову не дали евакуювати місцевих жителів і обстріляли ті місця, де повинен був пройти "зелений коридор". Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Друга спроба "зеленого коридору" для цивільних знову Закінчилася обстрілами росіян. За даними МВС, російські військові почали обстрілювати ті місця, де повинні були проїхати цивільні.

"Потрібно розуміти, що через вбивство окупаційних військ цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже тільки хворий мозок росіян вирішує, коли починати стріляти й у кого", - йдеться в повідомленні.

У неділю, 6 березня, повторилася вчорашня ситуація, і бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши режиму тиші.

"Бійці загону спеціального призначення Нацгвардії України, поліція та інші підрозділи також інформували громадян про небезпеку таких дорожніх коридорів. Залишайтеся в укриттях, якщо не забезпечена повна тиша!"- попросили жителів Маріуполя.