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Абсурдно и неприемлемо: Верещук о намерении оккупантов открыть свои "коридоры" в сторону РФ

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Киев, Понедельник 07 марта 2022 10:46
Абсурдно и неприемлемо: Верещук о намерении оккупантов открыть свои "коридоры" в сторону РФ Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

После двух сорванных попыток эвакуировать мирных жителей гуманитарными коридорами, оккупанты предлагают "свои" в сторону РФ. Это абсурдно и неприемлемо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

"Гуманитарные коридоры. Россия уже дважды срывала их открытия, обстреливая маршруты.А теперь россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону РФ. То есть они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо", - отметила Верещук.

Она призвала весь цивилизованный мир надавить на Россию.

"Нам нужны гуманитарные коридоры. Надо выводить гражданских украинцев и иностранцев из горячих зон. Только официальные сообщения украинских властей! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - заявила Верещук.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты дважды не дали эвакуировать местных жителей и обстреляли те места, где должен был пройти "зеленый коридор".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел мирных граждан российскими войсками при попытке эвакуации, отметив, что вместо гуманитарных коридоров оккупанты способны создать только кровавые.

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