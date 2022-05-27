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Абсолютний демарш. Депутати Примор'я вимагають від Путіна вивести війська з України

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Владивосток, П'ятниця 27 травня 2022 10:24
Абсолютний демарш. Депутати Примор'я вимагають від Путіна вивести війська з України Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Група депутатів законодавчих зборів Приморського краю вимагає від президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні і вивести війська з країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант".

"Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні стане ще більше", - зачитав член фракції КПРФ Леонід Васюкевич звернення чотирьох депутатів-комуністів.

Повідомляється, що заява викликала обурення в регіональному парламенті. Зокрема, губернатор Олег Кожем'яко закликав "вивести із залу" комуністів Леоніда Васюкевича і Геннадія Шульгу.

"Ці дії паплюжать російську армію і наших захисників, які стоять у боротьбі з нацизмом. Зрадник", - заявив губернатор.

У підсумку обох комуністів позбавили права голосу на сьогоднішньому засіданні законодавчих зборів. Лідер місцевої фракції КПРФ Анатолій Долгачов зазначив, що заява була неузгодженим "абсолютним демаршем".

Нагадаємо, раніше видання "Медуза" писало, що Путін війною проти України налаштував усіх у владі проти себе, і в Кремлі вже розглядають варіанти з наступником.

А колишній глава британської розвідки Річард Дірлав впевнений, що Путіна можуть повалити вже в 2023 році.

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Володимир Путін Війна Росії проти України
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