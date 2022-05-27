Абсолютный демарш. Депутаты Приморья требуют от Путина вывести войска из Украины

Группа депутатов законодательного собрания Приморского края потребовала от президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине и вывести войска из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Комерсант" .

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", - зачитал член фракции КПРФ Леонид Васюкевич обращение четырех депутатов-коммунистов.

Сообщается, что заявление вызвало возмущение в региональном парламенте. В частности, губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" коммунистов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу.

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - заявил губернатор.

В итоге обоих коммунистов лишили права голоса на сегодняшнем заседании законодательного собрания. Лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил, что заявление было несогласованным "абсолютным демаршем".