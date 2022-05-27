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Абсолютный демарш. Депутаты Приморья требуют от Путина вывести войска из Украины

Новина українською →
Владивосток, Пятница 27 мая 2022 10:24
Абсолютный демарш. Депутаты Приморья требуют от Путина вывести войска из Украины Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Группа депутатов законодательного собрания Приморского края потребовала от президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине и вывести войска из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Комерсант".

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", - зачитал член фракции КПРФ Леонид Васюкевич обращение четырех депутатов-коммунистов.

Сообщается, что заявление вызвало возмущение в региональном парламенте. В частности, губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" коммунистов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу.

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - заявил губернатор.

В итоге обоих коммунистов лишили права голоса на сегодняшнем заседании законодательного собрания. Лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил, что заявление было несогласованным "абсолютным демаршем".

Напомним, ранее издание "Медуза" писало, что Путин войной против Украины настроил всех во власти против себя, и в Кремле уже рассматривают варианты с преемником.

А бывший глава британской разведки Ричард Дирлав уверен, что Путина могут свергнуть уже в 2023 году.

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