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"Абсолютно больные существа": Зеленский об ударе россиян по зданию Херсонской ОГА

Фото: Россия ударила по зданию Херсонской ОГА (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Россияне целенаправленно атаковали здание Херсонской областной государственной администрации. Агрессор пытается разрушить жизнь в мирных городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства напомнил, что оккупанты дважды за день ударили по зданию Херсонской областной государственной администрации.

 

Фото: последствия российского удара по зданию Херсонской ОГА (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа", - подчеркнул он. 

Зеленский добавил, что для того, чтобы вынудить Россию перестать разрушать и убивать, нужна сила. 

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет", - обратил внимание он. 

Президент поблагодарил всем в мире, кто помогает изменить ситуацию и приблизить достижение реальной безопасности для украинцев. 

Удар по зданию Херсонской ОГА

Напомним, оккупанты сегодня, 5 июня, утром обстреляли здание Херсонской областной государственной администрации. Оно было повреждено.

Уже днем россияне повторно нанесли удар по зданию. Он был настолько мощным, что здание фактически было уничтожено.

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