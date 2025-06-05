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"Абсолютно хворі істоти": Зеленський про удар росіян по будівлі Херсонської ОДА

Фото: Росія вдарила по будівлі Херсонської ОДА (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Росіяни цілеспрямовано атакували будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Агресор намагається зруйнувати життя в мирних містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

Глава держави нагадав, що окупанти двічі за день вдарили по будівлі Херсонської обласної державної адміністрації.

 

Фото: наслідки російського удару по будівлі Херсонської ОДА (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Цілеспрямовані удари, не випадкові. Жодного військового сенсу. Відверто руйнують життя. Абсолютно хворі істоти", - підкреслив він.

Зеленський додав, що для того, щоб змусити Росію перестати руйнувати і вбивати, потрібна сила.

"І для всіх у світі очевидно, хто саме володіє такою силою, але досі її не застосовує заради миру. На жаль, не застосовує", - звернув увагу він.

Президент подякував усім у світі, хто допомагає змінити ситуацію та наблизити досягнення реальної безпеки для українців.

Удар по будівлі Херсонської ОДА

Нагадаємо, окупанти сьогодні, 5 червня, вранці обстріляли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Вона була пошкоджена.

Уже вдень росіяни повторно завдали удару по будівлі. Він був настільки потужним, що будівлю фактично було знищено.

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