Аброськін повідомив, що обговорив з Аваковим свою відставку

Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін повідомив, що поки залишається на своїй посаді. Про це він написав у своєму Facebook.

Він зазначив, що після інформації про його скоре звільнення мав розмову з главой Міністерства внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

"Сьогодні пишуть мені друзі й не зовсім друзі. Так, я мав розмову з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки я залишаюся на місці", - написав Аброськін.

Раніше повідомлялося, що у керівному складі Національної поліції України готуються кадрові зміни, три заступника глави відомства Сергія Князєва будуть звільнені. Так, декларації перед звільненням подали заступник голови НПУ - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад, заступник голови НПУ - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранец, а також перший заступник голови НПУ - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, голова Національної поліції Сергій Князєв 11 вересня представив нового керівника Головного слідчого управління Нацполіції Максима Цуцкірідзе.

РБК-Україна писало, що в кінці серпня начальники чотирьох обласних Головних управлінь Національної поліції були звільнені зі своїх посад.