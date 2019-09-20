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Україна хоче закупити у Франції катери для прикордонників

Новини » Політика    20.09.2019 - 03:28
Україна хоче закупити у Франції катери для прикордонників
Фото: Арсен Аваков (УНІАН)

Аваков заявив, що пропозиція Франції найприйнятніша

Міністерство внутрішніх справ України веде переговори із Францією щодо закупівлі у Парижа патрульних катерів для Державної прикордонної служби України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном, передає Департамент комунікації МВС України.

Міністр зазначив, що пропозиція французької компанії є однєю з найбільш прийнятних.

"МВС розглядає можливість оновлення парку патрульних катерів Державної прикордонної служби України. Однією з найбільш прийнятних для співробітництва є пропозиція французької компанії ОСЕА. Основна вимога - локалізації будівництва та залучення українських виробників у проект оновлення парку патрульних катерів», - сказав Арсен Аваков.

Етьєн де Понсен, своєю чергою зазначив, що Франція зацікавлена у довгостроковому співробітництві з Україною та підкреслив успішність реалізації спільного проекту зі створення Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Зазначається, що в рамках українсько-французького проекту французька сторона вже доставила чотири гелікоптери Н225 (один - для НГУ, три - для ДСНС). До кінця 2019 року планується отримання ще двох одиниць Н125.

Нагадаємо, у липні контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала чергове порушення норм міжнародного права з боку співробітників Федеральної служби безпеки РФ щодо українців.

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