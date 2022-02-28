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Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, - Jerusalem Post

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Понеділок 28 лютого 2022 15:11
Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, - Jerusalem Post Фото: мільярдер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Автор: Валерія Поліщук

Мільярдер Роман Абрамович бере участь у переговорах України і Росії в районі білорусько-українського кордону. При цьому влада України попросила Абрамовича допомогти в організації цих переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalim Post.

Посол України в Ізраїлі Євген Корничук не став коментувати участь Абрамовича в переговорах, проте додав, що"ми цінуємо будь-якого, хто може допомогти, якщо у нього достатньо впливу".

Нагадаємо, переговори між делегаціями України і Росії почалися в районі білорусько-українського кордону.

Раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.

Все що відомо про переговорах Росії та України на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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