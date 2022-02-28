Абрамович бере участь у переговорах України та Росії, - Jerusalem Post
Фото: мільярдер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Мільярдер Роман Абрамович бере участь у переговорах України і Росії в районі білорусько-українського кордону. При цьому влада України попросила Абрамовича допомогти в організації цих переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalim Post.
Посол України в Ізраїлі Євген Корничук не став коментувати участь Абрамовича в переговорах, проте додав, що"ми цінуємо будь-якого, хто може допомогти, якщо у нього достатньо впливу".
Нагадаємо, переговори між делегаціями України і Росії почалися в районі білорусько-українського кордону.
Раніше МЗС Білорусі опублікувало місце проведення переговорів України і Росії.
Все що відомо про переговорах Росії та України на сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.