Абрамович участвует в переговорах Украины и России, - Jerusalem Post
Фото: миллиардер Роман Абрамович (facebook.com/RomanArkadyevichAbramovich)
Миллиардер Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в районе белорусско-украинской границы. При этом власти Украины попросили Абрамовича помочь в организации этих переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalim Post.
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал комментировать участие Абрамовича в переговорах, однако добавил, что "мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния".
Напомним, переговоры между делегациями Украины и России начались в районе белорусско-украинской границы.
Ранее МИД Беларуси опубликовал место проведения переговоров Украины и России.
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