Абрамович участвует в переговорах Украины и России, - Jerusalem Post

Миллиардер Роман Абрамович участвует в переговорах Украины и России в районе белорусско-украинской границы. При этом власти Украины попросили Абрамовича помочь в организации этих переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalim Post.