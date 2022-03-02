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Абрамович готовий продати "Челсі" через боязнь санкцій

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Лондон, Середа 02 березня 2022 16:34
Абрамович готовий продати "Челсі" через боязнь санкцій Фото: Роман Абрамович (у центрі) (PA)
Автор: Антон Федорців

Власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович готовий розглянути пропозиції щодо продажу англійського гранда. Російський олігарх намагається втекти від західних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Абрамович намагається дистанціюватися від "Челсі". Мільярдер може продати клуб, щоб жорсткі санкції уряду Сполученого Королівства не вплинули на життєдіяльність "синіх".

Швейцарський бізнесмен Гансйорг Вісс заявив, що представники Абрамовича пропонували придбати "Челсі" йому та ще трьом бізнесменам. Однак, опальний росіянин просить за лондонський клуб занадто багато.

Нині Абрамович активізував пошуки потенційних покупців. Перепоною на шляху продажу "Челсі" є борг гранда перед власником у розмірі 1,5 мільярда фунтів. Сам Абрамович у 2003 році придбав "синіх" за 140 млн і погасив усі борги лондонців.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував нові санкції ЄС і США проти Росії.

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Челси Роман Абрамович
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