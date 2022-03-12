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"Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти Абрамовича

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Лондон, Субота 12 березня 2022 13:23
"Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти Абрамовича Фото: Томас Тухель і Роман Абрамович (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Керівництво лондонського "Челсі" сповістило британську владу, що через накладені на клуб обмеження може не завершити сезон 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Сині" потрапили під санкції через свого власника – російського олігарха Романа Абрамовича. Уряд Сполученого Королівства фактично заборонив "Челсі" займатися фінансовою діяльністю.

Лондонці наразі не можуть продавати квитки на домашні матчі, клубну атрибутику, отримувати кошти від спонсорів, а також вести перемовини про підписання нових контрактів із футболістами.

Влада дозволила "Челсі" витрачати на організацію домашніх матчів 500 тисяч фунтів. Однак, клубу проведення поєдинків зазвичай вартує від 800 тисяч до 1 млн. Як наслідок, "сині" змушені будуть закривати частину секторів домашньої арени "Стемфорд Брідж".

Менеджери "Челсі" намагаються переконати уряд у необхідності пом'якшення санкцій. Якщо влада не дослухається до позиції клубу, то він збанкрутує ще до завершення сезону.

Нагадаємо, що Туреччина вирішила не запроваджувати санкції проти РФ через бажання зберегти позицію посередника в переговорах.

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