"Челсі" опинився на межі банкрутства через санкції проти Абрамовича

Керівництво лондонського "Челсі" сповістило британську владу, що через накладені на клуб обмеження може не завершити сезон 2021/22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

"Сині" потрапили під санкції через свого власника – російського олігарха Романа Абрамовича. Уряд Сполученого Королівства фактично заборонив "Челсі" займатися фінансовою діяльністю.

Лондонці наразі не можуть продавати квитки на домашні матчі, клубну атрибутику, отримувати кошти від спонсорів, а також вести перемовини про підписання нових контрактів із футболістами.

Влада дозволила "Челсі" витрачати на організацію домашніх матчів 500 тисяч фунтів. Однак, клубу проведення поєдинків зазвичай вартує від 800 тисяч до 1 млн. Як наслідок, "сині" змушені будуть закривати частину секторів домашньої арени "Стемфорд Брідж".

Менеджери "Челсі" намагаються переконати уряд у необхідності пом'якшення санкцій. Якщо влада не дослухається до позиції клубу, то він збанкрутує ще до завершення сезону.