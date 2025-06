"Я плачу 69 тысяч в год и еще должен бороться за офисную работу": опыт украинской студентки из топ-университета США

– Как вы вообще начали путь к поступлению в Штаты?

– Перед этим я училась в Украинском Католическом Университете во Львове. Этот частный университет, у которого очень много международных связей, очень часто предлагает своим студентам обмены за границу.

И когда началось полномасштабное вторжение, университеты-партнеры за границей начали еще больше предлагать эту возможность поехать на семестр или на целый год обучения за границу. Я воспользовалась такой возможностью.

Сначала я подавалась на обмен в Канаду, позже на общий обмен в страны Европы. И мне не удалось прийти. Я уже немного разочаровалась, но увидела еще одну возможность поехать в University of Notre Dame. Это католический университет в Индиане. И туда меня зачислили на один семестр.

Мне не верилось, что это возможно, потому что Америка казалась всегда далекой. Даже родители меня так настраивали, что лучше учить польский язык, учиться ближе к Украине.

Этот семестр за границей показал мне, какое есть образование в Америке. Мне понравилось, это был очень классный опыт, очень много активностей. Он прошел очень быстро, и тогда я поняла, что в будущем хочу приехать уже на получение полноценного уровня на магистратуру.

– Насколько я знаю, для поступления в Америку не просто условный аттестат нужен, но и определенная твоя внеклассная деятельность.

– Да, это действительно очень важно. Многие меня спрашивают о поступительных экзаменах, но на самом деле это не так сложно, если готовиться заранее.

Самый большой акцент - именно на эссе, где аппликант описывает, почему именно этот университет, почему мне нужно это образование, что я делала до того, мои активности, достижения, и так же резюме.

Также есть письма-рекомендации от преподавателей или с работы, со стажировки, например, с какого-то проекта.

Также есть тест по английскому языку. Он не является сложным для тех, кто знает английский, надо подучить структуру. И есть так же тест по математике, но сейчас постепенно от него отказываются, особенно, если специальность не связана с логикой или статистикой. Поэтому я его, например, не сдавала.

– О чем вы писали в вашем эссе?

– Я начала с личной истории о том, как началось мое 24 февраля, и подсоединила это таким образом, что сейчас моя жизнь в разных сферах, но связана с войной.

То есть я пишу дипломную работу, и это касается российского вторжения в Украину. Я нашла работу, и это было в реабилитационном центре для военных и гражданских.

Еду на конференцию, например, в Нью-Йорк или на программу в Хорватии. И это тоже о войне. Описала это где-то так, что сейчас даже какую-то малейшую академическую деятельность направляю на то, чтобы быть хоть даже в малейшей степени, но полезной Украине и осветить российское вторжение за границей или в академической среде.

Поэтому начала с личной истории, чтобы больше рассказать о себе, о том, как я живу, потому что очень многие почему-то и студенты, и преподаватели в Штатах не верят в то, что украинские студенты ходят вживую на обучение. Потому что для них это выглядит очень опасно.

Я описала именно такой будничный день, о том, что я была в университете, в нашем общежитии и тогда началось 24 февраля. Позже я написала, какая моя карьерная цель - это работать в дипломатии, помогать Украине привлекать больше иностранных партнеров, больше инвестиций, усиливать дипломатические связи на пути Украины к вступлению в НАТО и ЕС.

И для этого мне нужны навыки, образование. Именно американское, потому что у меня уже есть опыт. Они это тоже, кстати, очень ценят. Если человек уже учился раньше и знает контекст, это тоже плюс, когда человек повторно подается в Штаты.

Для каждого университета эссе должно быть разное и написанное специально под университет. Если это католический университет, там будут описываться активности, связанные с волонтерством, служением. Университет, где я сейчас учусь, является одним из крупнейших по количеству Нобелевских лауреатов. Поэтому построила эссе вот так.

– При поступлении в американские университеты важно иметь опыт работы?

– На самом деле это требование даже для тех, кому 17 и кто поступает на бакалавра. То есть это люди, которые поступают со школы. Тогда это не называется резюме, это называется список активностей, но там все равно ожидают, что студент, который приходит на бакалавра в достаточно юном возрасте, тоже имеет определенный опыт.

Не обязательно работы, потому что здесь на самом деле работать можно и с 16, поэтому тоже этого немного ожидают, но активности, например, в школе, организации каких-то мероприятий, событий и тому подобное.

Поэтому это даже ожидается от людей, кому 17-18 лет, а для магистра - еще большие требования. В Америке принято поучиться на бакалавра, после этого пойти поработать, понять, твое это или нет. И позже уже, когда человек работал и понял, что это его сфера, он возвращается на магистратуру, вроде как на повышение квалификации.

При поступлении в США важно уметь правильно подать свой опыт и описать его для комиссии (фото: личный архив)

– Можно ли учиться и параллельно работать? Есть ли такая возможность и по времени, в частности? Одобряет ли само академическое сообщество такое получение высшего образования?

– На самом деле правила отличаются для студентов-американцев и для международных студентов. Для всех правило одно: full-time работать нельзя, потому что здесь очень большой упор на образование. И если человек пришел учиться за очень большие деньги, он должен действительно посвятить себя учебе.

Я не знаю, запрещена ли полная занятость, но не рекомендуется вообще. Для международных студентов это довольно легко контролировать, потому что мы можем работать только 20 часов на частичные занятости, но это должна быть работа в пределах университета. И поэтому им это довольно легко фиксировать.

Даже когда эту работу дают, очень учитывают, когда у студента экзамены, когда есть какие-то промежуточные задания, которые надо сдать, но да, в общем работать можно на территории университета.

Если студент учится долгое время, например, бакалавр имеет четыре года, то где-то со второго года человек может уже идти не на кампусе, а на стажировку за пределами университета, но обычно это только на лето. Когда студент не имеет обучения, тогда разрешено работать фултайм.

– Как выглядит типичный учебный день студента в Штатах?

– Неделя здесь достаточно разная, то есть каждый день в неделе иной. В пятницу и понедельник у нас почти нет пар, потому что преподаватели в основном добираются и работают несколько дней удаленно, а несколько дней - на кампусе.

Наиболее активные дни - это вторник, среда, четверг. У меня было три-четыре пары в квартал. У нас квартальная система была, не семестровая. Если семестров два, то квартальная - это типа лето, зима, осень. Это по три месяца, а не четыре-шесть.

Здесь на самом деле каждый студент строит себе свой график и свой день, потому что магистры - это обычно люди 25, 27, 30 лет и часто со своей семьей. Нам присылают целый список курсов, там их более 100. И каждый человек себе может выбрать, например, мне подходит во вторник. Я иду на все пары во вторник, остальные дни недели я свободна.

Это очень классно, что есть такая гибкость. Тоже можно выбирать, или я прохожу всю пару три часа за один раз, или разделяю и имею две пары в неделю по 1 часу 20 минут.

Также могут быть офисные часы с преподавателями. Если сегодня нет пары, но у преподавателя есть офисные часы - время, когда преподаватель в офисе, можно прийти и задать вопрос о магистерской работе, о каком-то задании, если есть трудности, поговорить. Я очень часто использовала эту возможность.

Также я смотрела на различные события, не связанные с учебой, но на кампусе. Часто могли быть вечера кухонь из разных стран мира, прийти познакомиться с людьми, представителями разных стран мира, попробовать их кухню.

У нас очень часто проводили события в пабе, типа, чтобы мы пили пиво с преподавателями, имели снеки. Я на самом деле не фанатка такого, но да, несколько раз я посещала и такое. Это тоже довольно интересная идея.

– Насколько вообще много времени занимает обучение?

– Это разница в менталитете, я бы сказала. Я никогда не слышала о том, чтобы кто-то просил или перенести дату сдачи, или чтобы кто-то пытался как-то схитрить, это действительно непопулярно здесь. Конечно, студенты так же пользуются искусственным интеллектом, как и в Украине, но в целом культура обучения другая.

Мой год обучения стоит 69 000 долларов за девять месяцев, и это девять курсов. То есть это очень дорого. Многие будут выплачивать кредит за обучение много лет. Поэтому есть такое сознание, что я реально за это плачу деньги, я не могу сидеть там и не выучить то, что мне дают.

В Украине в моем университете очень часто говорили: "Мы делали свои приоритетные задачи и сейчас мы не успеваем сдать дипломную работу, перенесите нам". Или какие-то разные претензии, почему так много задали. Здесь такого я не наблюдаю. Поэтому для меня это разница в культуре.

Здесь действительно задач много, потому что есть высокие ожидания от этого образования, как лучшего в мире, и оно очень дорогое.

– А как устроена студенческая ваша жизнь вне учебы?

– Мой университет славится тем, что здесь мертвая студенческая жизнь, но очень много учебы и науки. И для магистров она тоже меньше. То есть магистры - это люди постарше.

Когда кто-то меня спрашивает: "Стоит ли учиться на бакалавра в Америке?" Я такая: "Да, очень стоит", потому что это жизнь в общежитии. Это весь этот american college experience, и это очень круто, когда именно в возрасте 18 лет. Здесь очень много активностей, именно студенческих.

Например, в University of Notre Dame была культура американского футбола. Там был стадион на 12 000 человек и все студенты, родители бывших студентов собирались, там был большой оркестр, все одевают одну одежду, и это очень классно. Мне это выглядело как в американских сериалах, фильмах.

Так же жизнь в общежитии. Они приносят свою мебель, обустраивают своими декорациями, делают вечеринки. У меня такого не было, потому что магистры не могут жить в общежитии именно в моем университете, это только для бакалавров.

Ольга Дроняк: От образования в США высокие ожидания, поскольку оно очень дорогое и одно из лучших в мире (фото: личный архив)

– Чем американское образование отличается от украинского, если брать ключевое?

– Я снова повторюсь о разном менталитете. Здесь образование воспринимается действительно как нечто важное и то, что поможет тебе в карьере. А в Украине, я очень часто слышу от молодежи о том, что зачем мне университет, если я классный специалист, мне не нужно образование. В Штатах так никто не думает.

Здесь как бы принято учиться и все знают, что это лучшее образование в мире и стараются взять от него как можно больше. Я согласна с американским видением, что если я получила образование в политологии - это совсем не о политологии, это больше о критическом мышлении, о лидерстве, работе в команде и все эти навыки приобретаются в университете или в школе.

Второе, наверное, качество образования. Думаю, что многие государственные университеты в Украине еще имеют какое-то советское прошлое. В Штатах просто больше лет, больше опыта, и это образование действительно отточено. Это уже стал такой центр, куда съезжаются разные ученые, студенты со всего мира и поэтому где-то таким образом улучшается это качество.

Здесь очень много возможностей, как и для студентов, так и для преподавателей где-то путешествовать бесплатно, получать знания, опыт. Это очень важно, потому что преподаватель становится более профессиональным и может более эффективно делиться знаниями со студентами.

В Украине такие возможности ограничены. Хотя сейчас тоже есть Альянс украинских университетов и они пытаются увеличить количество таких возможностей, на это все нужны годы на оттачивание навыков.

Третье отличие можно сказать об общежитиях, потому что здесь общежития делают такое отдельное сообщество. Обычно это не одно общежитие, а, например, есть 10 на кампусе, и это обычно 10 различных сообществ.

Если бы в наших общежитиях что-то такое, было бы тоже очень интересно. Не только, что люди живут, но и тоже имеют программу развития, свои события, активности, обязательства, и с ними кто-то живет, то есть какой-то куратор, который все наблюдает и координирует.

В моем предыдущем университете нас отвозили на озеро, мы там проводили три дня, знакомились друг с другом, потому что мы все живем в одном здании. И у нас было очень много разных таких активностей, и это было очень классно. Есть конкурсы разные, когда эти разные общежития соревнуются между собой, и каждый год выбирают лучшее общежитие. У нас такого нет.

– Назовите три главных совета украинцам, которые также хотят поступить в штаты.

– Первое - готовиться заблаговременно. Поступление в Америку не происходит так, как у нас, что летом я поступаю, пишу тесты, в сентябре я уже учусь. Здесь поступление длится один год. Если я хочу учиться в этом сентябре, я уже не смогу. Я смогу учиться в сентябре 2026-го, то есть готовиться один год.

Второе - очень хорошо знать английский язык. Без английского, во-первых, не сдадите тест на поступление, а во-вторых, будет очень трудно учиться. Чтобы облегчить себе этот процесс обучения в другой стране, с другой культурой, с другими людьми, надо хорошо знать английский.

Третье - это иметь активности и быть активным человеком с достижениями и с определенными жизненными победами. Даже если это не достижения, это может быть волонтерство, служение в своей общине, в школе, в университете. То есть надо иметь что-то, что вы делаете после пар или после работы.

Четвертое - уметь объяснить этот опыт американской комиссии и хорошо его описать. Есть шаблонные резюме, и студенты очень часто их используют. Но они неинтересны.

Комиссия прочитает первый абзац, ей не понравится и неважно, что там дальше. Надо с первой строчки уметь заинтересовать, начать с личной истории, как-то интересно построить сюжет своего эссе, и тогда это успех.

Мне уже даже некоторые говорили, что это так странно звучит, потому что получается так, что в Америке важно хорошо упаковать свой опыт и что это более важно, чем сам опыт. При подаче, к сожалению, да.

– Что для тебя было самым большим шоком при переезде?

– Когда я приехала первый раз в 2022-м году, наш приезд был очень ожидаемым. Университет знал, что приезжают украинские студенты, поэтому нас забрали из аэропорта с такой табличкой, нас ждал автобус.

Когда я поняла, что я в Америке, я не могла ничего сказать на английском. Это был барьер. Другие студенты начинают говорить, рассказывать, как нам было в аэропорту, как мы ту границу пересекали, а я очень боялась говорить на английском.

Позже я начала вливаться, говорить. Несколько раз меня даже исправляли, я много раз ошибалась, но это был путь обучения через реальную жизнь.

В комнате, куда я заехала, жили еще три американки. И здесь я как раз изучила весь быт, всю культуру. Это сделали в университете намеренно, чтобы украинцы не жили с украинцами, а все были разбросаны по разным комнатам и общежитиям.

В быту американцы стараются всегда быть дружелюбными, добрыми. У нас, если возникает определенный вопрос или проблема, украинцы пытаются его решить и сказать: "Мне не нравится вот это. Можешь ли ты так не делать, пожалуйста, мне мешает шум".

Здесь, если так сказать, то они сразу думают, что ты враг и почему ты так говоришь. Стараются проблемы больше не обсуждать и так улыбаться, делать вид, что все хорошо.

Я этого не знала. Они в Америке очень любят пить все со льдом, ходить в шортах, когда холодно, и у нас были постоянно открыты окна. А то уже было холодно. И я говорила: "Мне холодно, у меня уже глаз простудился, горло болит". И эти девушки так посмотрели на меня, почему будто я им об этом говорю и ставлю какие-то претензии, если это наше общее жилье.

И так произошел мой первый конфликт. Тогда я поняла, что мы просто разные.

Они разные и в уборке. Здесь я не могу говорить за всех американцев, но наша комната была постоянно не убрана.

И когда я спрашивала, может купить какую-то швабру, например, мыть пол, то меня спросили, для чего, мы моем пол, если что-то разольется. Здесь трудно объяснить, это просто что-то другое, чем в Украине.

Что очень отличается от Украины - это консюмеризм. И я к нему привыкла. Здесь много всего. Если человек идет в магазин, он не покупает одну бутылку колы, она так не продается в основном. Надо брать целый блок, целую коробку чего-то. И поэтому здесь очень большое потребление всего.

На каждом событим есть еда, очень много еды. Студенты ее набирают так, что там одна тарелка, вторая, а я это хочу, я это, потому что оно и так все бесплатно.

Здесь очень много событий в пределах университета и они конкурируют между собой. Чтобы студенты пришли именно на твое событие, ты должен заказать еду. Иначе студенты не придут.

Потом появилась другая проблема, что студенты приходят, едят и уходят. Поэтому один раз у нас была конференция очень длинная и мы слушали выступления всех спикеров, и только тогда нам дали поесть, чтобы мы случайно не поели и не ушли.

Американцы проще относятся к ведению быта, поэтому у украинки Ольги Дроняк из-за возникавших недоразумений (фото: личный архив)

– Какие привычки американцев тебе казались странными?

– Это были привычки, которые мне казались супер странными, а теперь я тоже ими живу. Они добавляют лед ко всему, ко всем напиткам, даже если ты пойдешь в заведение, попросишь просто воды, тебе принесут воду со льдом.

Я удивлялась сначала, а потом мне самой понравилось пить холодные напитки, когда холодно и добавлять лед везде. Теперь вода не вкусная мне без льда.

Второе - это фастфуд на различных событиях. Есть люди, которые приезжают сюда и продолжают правильно питаться. Если я работаю на событии, там заказали фастфуд, часто, что я его буду тоже есть. Здесь вообще меньше полезной еды. И я бы не сказала, что это привычка, это просто уже такая адаптация.

Small talk. Я уже здесь к этому привыкла, что люди могут к тебе просто поздороваться и спросить: "How are you?" И не обязательно, что им очень интересно знать, действительно, как твои дела. Просто так надо, так все говорят.

Когда я приехала, я надевала платья, красивые наряды, рисовалась. Сейчас я купила американские кроксы, оверсайз футболки. Если я иду куда-то на немного, не на какое-то событие, я не трачу много времени на сборы.

Тоже уже привыкла к такой американской привычке, хотя на пару я в пижаме не пойду, но все равно проще без макияжа выйти или просто в каких-то тапочках.

Все стараются запомнить твое имя. Это тоже, кстати, отличие с Украиной. Здесь задача преподавателя на первой паре - это выучить имена всех людей. И если не выучил, то потом извиняться 15 раз, что я забыл твое имя.

И в Америке тоже очень распространено preferred name. То есть здесь не надо указывать полное имя. У меня, например, на электронной почте пишет Оля, а не Ольга, потому что это мое preferred name, и все обращаются именно так. Когда меня спрашивали, так или так, я говорю, что мне без разницы. Но здесь есть люди, которым не без разницы.

– Что американцам кажется странным в украинцах?

– Меня каждый день спрашивали, у меня день рождения, потому что я хорошо оделась. Это было одной из причин, почему мы не поладили с соседками. Они очень странно смотрели на меня из-за того, что "почему вы так вы собираетесь, почему вы так рисуетесь каждый день, это же время".

Здесь такого нет. У моей соседки валялись вещи на полу. Она что-то нашла, надела.

Все удивляются за то, что мы ходим на пары, и другая жизнь продолжается в Украине. У них в голове нет какой-то карты Украины, что здесь боевые действия, здесь какие-то атаки могут быть где-то меньше, где-то больше.

Также частый вопрос, как долго я живу в США. Я говорю, что приехала из Украины сугубо на учебу, я не бежала перед этим под войной. И они: "Ого, в Украине еще возможно жить? Интересно".

– Какие стереотипы о штатах и об американцах у тебя разбились, когда ты только приехала?

– Есть стереотип, что Америка - это какой-то рай. Моя мама в Украине и ее спрашивают: "Почему ты до сих пор не в Америке? Там твоя дочь. Ты должна была сразу ехать". Потому что там так круто, но это тоже не так. Здесь очень сложно.

Сейчас я выпускаюсь, мне надо найти работу. Здесь конкуренция в 15 раз выше, и очень много людей из разных стран мира, из разных университетов. Очень трудно.

Часто говорят, что США - это страна возможностей, но сейчас я смотрю на разные работы и я понимаю, что не берут тебя с руками и ногами. И ты должен податься на 50 вакансий, наверное, чтобы тебя взяли на одну.

Еще я знаю, что у людей есть такое видение, что Америка - это только небоскребы. Но мне кажется, по статистике это только 1 или 3 процента. А все остальное - это поля, разные такие американские домики.

– Есть ли у американцев какое-то такое клишевое представление об украинцах?

– Есть. Почему-то нас связывают с Сибирью постоянно, потому что мне говорят: "В Украине так холодно, наверное, еще холоднее, чем в Чикаго". Я говорю, что у нас обычно температура, как здесь, даже теплее, потому что здесь достаточно ветрено из-за озера.

Я думаю, что почему-то Украина в голове не такая, как часть Европы, а как часть России, какой-то тайги. Это моя трактовка.

Не все люди знают, на каком языке общаются в Украине. Меня порой спрашивают, чтобы не обидеть, не говорят сразу "у вас русский", а спрашивают: "У вас есть какой-то язык?"

В общем еще наблюдаю такие влияния российской пропаганды. У меня была презентация, и мне студент один говорит: "Да этот проект был сделан потому, что у вас восток и запад разделены, вы прям враждебно настроены друг к другу. И этот проект был не для того, чтобы вас с Россией помирить, а чтобы вас самих с собой помирить".

В США есть несколько знаковых заведений с украинской кухней (фото: личный архив)

– Какое у американцев отношение к деньгам?

– В Америке вообще есть такое популярное мнение, что люди здесь работают, чтобы заработать, и у них нет жизни вне работы. Работа здесь - номер один.

Они достаточно экономные. Если ищешь себе на аренду квартиру или дом, здесь все достаточно просто. Это не является каким-то приоритетом, приоритет - больше заработать.

Есть еще другой момент - здесь все живут в кредит. Например, я хочу купить квартиру. Во-первых, вызовет удивление, где я взяла деньги на квартиру за раз заплатить. Поэтому здесь все в кредит.

Когда я маме сказала, что кто-то взял машину в кредит, то она такая: "Нет, ну как это, выплачивать, быть кому-то виноватым?" И это разница в менталитете. Мы привыкли, если мы что-то покупаем, обычно даем всю сумму или половину.

Украинцы очень нацелены на одежду, хорошую машину, стараться, работать, отложить и купить. Моя мама иногда говорит: "Поэтому у украинцев порой нет денег, потому что мы все что-то стараемся купить". А здесь наоборот: работать, работать и заборов не надо высоких, никто не покупает какое-то там очень хорошее или дорогое.

Я жила в хост-семье в этом году в американской целый год и часто общалась с их сыном. Он мог сказать, что хочет свитер, где нарисован футболист, но мама сказала, что он стоит 30 долларов, и мы не будем его покупать.

Я студентка и могу сделать 30 долларов за меньше, чем два часа или за один. Но они накопили деньги, купили себе второй дом, который сдают. Здесь другое восприятие денег.

Им также приоритетнее путешествия, видеть мир, но не покупать даже то, что хочется.

– Как ты адаптировалась к их еде, ко вкусам? Чего тебе больше всего не хватало из Украины?

– Даже до сих пор я посещаю украинские кафе, рестораны и закупаюсь в украинских магазинах. Я пробовала это делать в американских магазинах, но еда на вкус искусственная. Она не имеет своего вкуса. Я не привыкла к этому. Американские супермаркеты я не посещаю до сих пор. Раньше я честно думала, что фастфуд - это только для бездомных.

То есть я не питаюсь ничем американским. И относительно кухни, здесь даже не то чтобы кухня, но сфера обслуживания достаточно другая от Украины. В Украине все чисто, идеально, конкуренция очень высокая. А здесь такого нет.

Еда может быть классной, интерьер просто никакой. И это правда о, может, 85-90% ресторанов и кафе в Штатах. И это для меня очень большая проблема. Я не привыкла прийти, когда стол может быть липкий, какой-то интерьер старый, может быть какой-то запах неприятный, даже если еда там нормальная.

В Чикаго есть где-то пять заведений украинской кухни. Есть и такие, типа, как больше кафе, есть и рестораны, где люди отмечают свадьбы. Если была возможность есть за пределами, то всегда только украинская кухня.

Здесь, кстати, супы непопулярны, а в Украине мы их едим каждый день фактически.

Сейчас я уже адаптируюсь и стараюсь знакомиться с кухнями разных стран, но американской кухни, как таковой, нет. По сути, это фастфуд - то, что Америка придумала самостоятельно.

– Встречала ли ты в Штатах россиян? Как они себя ведут?

– В моем университете очень много россиян, и к ним достаточно лояльно относятся. Считают, что они "за мир", и они вообще такие невинные гражданские. Мне этот подход не очень нравится, но университет не будет их буллить.

В этом году спикером от студентов будет трое студентов, одна из них из Москвы. Академическое сообщество не видит проблемы в том, что человек из России приезжает сюда, у него нормальный взгляд и он начинает работать.

В университете есть группа российских студентов. У нас не было группы украинских студентов. Нас мало, во-первых, где-то до 15, и мы все разбросаны. Кто-то бакалавр, кто-то магистр, кто-то уже на докторской программе, и все на разных специальностях. То есть мы все очень разные.

Мы пытались собраться в этом году и сделать как бы Ukrainian Society Group. Нам дали отказ из-за того, что мы не организовывали события. Некоторые пытались обосновать это как там политически мотивированное решение, но нет,

Российские студенты приглашали нас вместе собирать фандрейзеты и задонатить кому-то в Украине. То есть у них взгляды достаточно окей, но я ни с кем не взаимодействовала, не дружила, потому что есть много других людей на кампусе, с кем можно дружить.

Мы решили, что это все равно будет лучше не проводить совместные инициативы с ними, потому что это может по-разному трактоваться потом. Они могут помогать, но отдельно.

Ольга Дроняк: Мы решили не проводить совместные инициативы с россиянами. Они могут помогать, но отдельно от нас (фото: личный архив)

– Приходилось ли объяснять прежде всего разницу между Украиной и Россией?

– Нет, это уже, я думаю, все изучили. Возможно, до 2022 года еще так. У меня есть студенты из Армении, из Туркменистана, Болгарии. Это все люди, которые тоже знают русский язык, и никто до меня никогда не говорил по-русски.

Сначала все удивляются почему-то, типа, говорят: "О, да вы же двое знаете русский, так говорите на русском", но сам факт, что они сами этого не предлагают и знают, что надо говорить на английском.

– Какие твои планы в США в дальнейшем?

– У меня уже был последний день, я уже все сдала, еще как-то не верится, что этот период закончился так быстро.

После того, когда международный студент заканчивает свое обучение в США, ему дают от одного до трех лет на работу в Америке. И я решила воспользоваться этой возможностью, потому что это считается как часть программы, то есть работа должна быть в сфере, на которую ты учился. И я решила вот использовать этот шанс, получать практический опыт.

Очень сложно с поиском работы, особенно с нынешней администрацией. Очень много людей из публичного пространства либо увольняются, либо их увольняют и образовался немного балаган сейчас. Так же со студенческими визами.

Я стараюсь использовать связи, общаться с разными американцами украинского происхождения, знакомыми и как-то искать.

Мне уже не обязательно, чтобы это было что-то очень высоко оплачиваемое, поскольку это будет мой первый год здесь работы в США, но чтобы это принесло опыт, знания, связи на будущее.

Поэтому да, этот год я еще остаюсь в Штатах, буду работать, а дальше уже буду планировать.