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"А как им сообщить?": в Минобороны пояснили вручение повесток в публичных местах

Фото: в Минобороны пояснили рейды (zoda.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украинцам призывного возраста вручают повестки в публичных местах из-за необходимости сообщить людям, что они нужны Вооруженным силам Украины.

Об этом сказал спикер Минобороны Илларион Павлюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Свобода ".

По его словам, многие заявляют, что готовы присоединиться к Вооруженным силам, "если нас позовут", и это количество достаточно, "чтобы у нас сейчас не было никаких проблем с количеством".

"Вот как позвать? Как всех тех людей, как им всем сообщить, что они нужны?" – сказал спикер.

Павлюк недоволен тем, что общество очень отрицательно воспринимает рейды сотрудников ТЦК. В то же время, по его словам, они приходят только для того, чтобы сказать: "Уважаемые граждане, вы должны обновить данные". Если у вас данные обновлены, эта повестка для вас ничего не меняет. Вы ее получили, позвонили по телефону или пришли, сказали: "Да-да, мы знаем, вы у нас стоите на учете, мы о вас знаем".

По его словам, если люди не обновляли данные в ТЦК, "то вы нарушаете закон, нужно пойти и обновить".

Павлюк сообщил, что очень многие идут и обновляют данные, или едут на фронт, если их призвали.

Мобилизация в Украине

Напомним, мобилизация в Украине объявлена с начала полномасштабной войны. В последнее время в различных регионах Украины сообщают о рейдах сотрудников ТЦК и вручении повесток в общественных местах, в том числе в ресторанах и спортивных клубах.

Во Львовской области ввели проверки документов у всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В Николаевской области военкомов назначили районными комендантами и наделили их полномочиями, которые касаются проверки документов и ограничения движения.

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Мобилизация в Украине