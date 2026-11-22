От тихой потери контроля до роковых изобретений: восемь сценариев угроз ИИ

После проверки 3184 документов ученые отобрали 58 работ, в которых описан хотя бы один полный путь к экзистенциальному исходу - вымирание человечества, необратимому коллапсу цивилизации или закрепленной антиутопии .

Исследователи выделили 95 возможных сценариев, которые объединили в восемь категорий и сгруппировали по трем основным направлениям:

ИИ постепенно берет контроль над будущим. Эта группа включает сценарии, в которых власть захватывает одна неконтролируемая система, несколько независимых систем или группа скоординированных ИИ.

Также сюда входит постепенная передача полномочий искусственному интеллекту людьми, которая в конечном счете приводит к потере контроля. В общей сложности это направление охватывает 60 сценариев.

Власть оказывается в руках отдельных людей. Речь идет об установлении тоталитарного режима при поддержке ИИ и усилении экономического неравенства из-за вытеснения людей с рынка труда. В эту группу отнесли 1 сценарий.

ИИ усиливает разрушительные возможности людей. Это направление охватывает создание опасных изобретений с роковыми последствиями и автоматизированную войну под управлением искусственного интеллекта. В нем описаны 3 сценария.

Авторы отмечают: количество сценариев в каждой категории не свидетельствует о вероятности их наступления.

Кроме того, перечень не исчерпывающий: в будущем исследователи могут дополнить его новыми вариантами развития событий.

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Как карта рисков поможет вовремя заметить опасность?

Для каждого семейства сценариев исследователи описали последовательность событий, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Это позволяет экспертам оценивать, насколько реалистичен каждый этап, сравнивать разные взгляды на риски и определять, на что следует обратить внимание прежде всего.

Ученые разложили риски ИИ на логические цепочки (скриншот: AIxrisks )

По словам соавтора исследования Питера Слэттери из MIT FutureTech, такой подход поможет отслеживать опасные процессы и замечать первые признаки угрозы.

Это также облегчит взаимодействие между разработчиками ИИ, регуляторами и специалистами по оценке рисков, чтобы они могли принять меры к тому, как ситуация станет критической.