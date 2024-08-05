Уже 93 подписи. Коммюнике саммита мира подписала Ботсвана

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал подписание совместного коммюнике саммита мира Республикой Ботсвана. Он выразил высокую оценку дружеским отношениям между странами и весомому вкладу Ботсваны в поддержание глобальной безопасности и стабильности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

Отметим, что это 93 подпись под коммюнике саммита мира.

"Защищая общие принципы для одной страны, мы защищаем их для всех и усиливаем все миролюбивые нации мира", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Ботсвана своими действиями подтверждает свою поддержку усилий Украины в восстановлении справедливого мира.

Зеленский подчеркнул, что Ботсвана демонстрирует четкую приверженность международному праву, целям и принципам Устава ООН, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Саммит мира

В начале июня этого года Украина организовала в Швейцарии первый саммит мира, на который Россию не пригласили. В мероприятии приняли участие представители почти 100 стран и международных организаций.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил о необходимости проведения второго саммита мира до конца этого года. Есть вероятность, что на этот раз Россию пригласят. Однако, пока что существуют сомнения относительно ее участия, поскольку российские чиновники делают категорические заявления по этому поводу.

Более подробно об этом – в материале РБК-Украина.

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