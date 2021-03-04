90% ізраїльтян отримали бодай одну дозу COVID-вакцини або вже перехворіли

90% ізраїльтян, у яких немає протипоказань до COVID-вакцинації, отримали принаймні одну дозу вакцини Pfizer/BioNTech або вже перехворіли на коронавірус.

"Ми разом будемо "країнами вакцинації ". І ми домовились, що якщо інші країни захочуть приєднатися до нас, ми обговоримо це між собою і запросимо інших", - прокоментував домовленість Нетаньягу.

4 березня Ізраїль, Австрія та Данія заявили, що створять спільний фонд досліджень та розробок та, можливо, виробничі потужності для вакцин COVID-19, щоб забезпечити довгострокові поставки для повторних щеплень або боротьби з мутацією вірусів.

Нагадаємо, станом на 2 березня 2021 року в Ізраїлі 52% дорослого населення повністю прищепилося вакциною від коронавірусу, що є найбільшим показником у світі.

До 2 березня другу дозу вакцини Pfizer отримали 3 439 919 осіб (59 тисяч людей за останню добу). Першу дозу вкололи 4 772 078 (близько 43 тисяч осіб за добу).

Повний курс з двох щеплень пройшли вже 37% від усього населення країни і понад 52% дорослого (у віці від 16 років і старше).

Раніше повідомлялося, що уряд Ізраїлю розглядає можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.

Тим часом в Україні на сьогодні вакциновано від COVID майже 10 тисяч осіб.