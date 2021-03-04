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В Україні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепили майже 10 тисяч осіб

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 08:58
В Україні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепили майже 10 тисяч осіб Фото: вакцинація (прес-служба Київської ОДА)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні початку вакцинації першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 9568 людина. За минулу добу прищепили 2680 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

За вчора найбільше щеплень було зроблено в Дніпропетровській (350) області. За весь час вакцинації - у Донецькій області (840).

У цілому, за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:

  • Вінницька область - 60 щеплень;
  • Волинська область - 90 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 350 щеплень;
  • Донецька область - 220 щеплень;
  • Житомирська область - 50 щеплень;
  • Закарпатська область - 30 щеплень;
  • Запорізька область - 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 54 щеплень;
  • Київська область - 310 щеплень;
  • Кіровоградська область - 80 щеплень;
  • Луганська область - 80 щеплень;
  • Львівська область - 60 щеплень;
  • Київ - 90 щеплень;
  • Миколаївська область - 120 щеплень;
  • Одеська область - 100 щеплень;
  • Полтавська область - 70 щеплень;
  • Рівненська область - 200 щеплень;
  • Сумська область -40 щеплень;
  • Тернопільська область - 228 щеплень;
  • Харківська область - 60 щеплень;
  • Херсонська область - 50 щеплень;
  • Хмельницька область - 88 щеплень;
  • Черкаська область - 60 щеплень;
  • Чернівецька область - 40 щеплень;
  • Чернігівська область - 100 щеплень.

В Україні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепили майже 10 тисяч осіб

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей на добу.

Також РБК-Україна писало, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.

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