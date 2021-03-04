В Україні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепили майже 10 тисяч осіб
Фото: вакцинація (прес-служба Київської ОДА)
В Україні початку вакцинації першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 9568 людина. За минулу добу прищепили 2680 осіб.
За вчора найбільше щеплень було зроблено в Дніпропетровській (350) області. За весь час вакцинації - у Донецькій області (840).
У цілому, за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така:
- Вінницька область - 60 щеплень;
- Волинська область - 90 щеплень;
- Дніпропетровська область - 350 щеплень;
- Донецька область - 220 щеплень;
- Житомирська область - 50 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Запорізька область - 50 щеплень;
- Івано-Франківська область - 54 щеплень;
- Київська область - 310 щеплень;
- Кіровоградська область - 80 щеплень;
- Луганська область - 80 щеплень;
- Львівська область - 60 щеплень;
- Київ - 90 щеплень;
- Миколаївська область - 120 щеплень;
- Одеська область - 100 щеплень;
- Полтавська область - 70 щеплень;
- Рівненська область - 200 щеплень;
- Сумська область -40 щеплень;
- Тернопільська область - 228 щеплень;
- Харківська область - 60 щеплень;
- Херсонська область - 50 щеплень;
- Хмельницька область - 88 щеплень;
- Черкаська область - 60 щеплень;
- Чернівецька область - 40 щеплень;
- Чернігівська область - 100 щеплень.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей на добу.
Також РБК-Україна писало, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.