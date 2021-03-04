В Україні першою дозою вакцини від коронавірусу прищепили майже 10 тисяч осіб

В Україні початку вакцинації першу дозу щеплення від коронавірусу отримали 9568 людина. За минулу добу прищепили 2680 осіб.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України .

За вчора найбільше щеплень було зроблено в Дніпропетровській (350) області. За весь час вакцинації - у Донецькій області (840).

У цілому, за добу ситуація з вакцинацією в регіонах така: