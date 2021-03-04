ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

90% израильтян получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины или уже переболели

Новина українською → Израиль, Четверг 04 марта 2021 19:39
90% израильтян получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины или уже переболели Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

90% израильтян, у которых нет противопоказаний к COVID-вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech или уже переболели коронавирусом.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает Reuters.

4 марта Израиль, Австрия и Дания заявили, что создадут совместный фонд исследований и разработок и, возможно, производственные мощности для вакцин COVID-19, чтобы обеспечить долгосрочные поставки для повторных прививок или борьбы с мутацией вирусов.

"Мы будем вместе "странами вакцинации". И мы договорились, что если другие страны захотят присоединиться к нам, мы обсудим это между собой и пригласим других", - прокомментировал договоренность Нетаньягу.

Напомним, по состоянию на 2 марта 2021 года в Израиле 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса, что является крупнейшим показателем в мире.

До 2 марта вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и свыше 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.

Тем временем в Украине на сегодня вакцинировано от COVID почти 10 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Коронавирус
NEWS
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
ЕС еще на год продлил санкции против Януковича и его окружения
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"