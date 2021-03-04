90% израильтян получили хотя бы одну дозу COVID-вакцины или уже переболели

90% израильтян, у которых нет противопоказаний к COVID-вакцинации, получили по крайней мере одну дозу вакцины Pfizer/BioNTech или уже переболели коронавирусом.

"Мы будем вместе "странами вакцинации". И мы договорились, что если другие страны захотят присоединиться к нам, мы обсудим это между собой и пригласим других", - прокомментировал договоренность Нетаньягу.

4 марта Израиль, Австрия и Дания заявили, что создадут совместный фонд исследований и разработок и, возможно, производственные мощности для вакцин COVID-19, чтобы обеспечить долгосрочные поставки для повторных прививок или борьбы с мутацией вирусов.

Напомним, по состоянию на 2 марта 2021 года в Израиле 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса, что является крупнейшим показателем в мире.

До 2 марта вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и свыше 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.

Тем временем в Украине на сегодня вакцинировано от COVID почти 10 тысяч человек.